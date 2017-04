Una juez reforzará el Juzgado número 3 para reducir el número de asuntos

La organización del Palacio de Justicia va a sufrir de manera inminente varios cambios con el fin de aliviar la carga de trabajo y equilibrar la recepción de asuntos. El más inmediato será el adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, con el fin de equilibrar el volumen de asuntos en los órganos judiciales, tendrá consecuencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que alberga al de Violencia de Género, y en el de Menores.



La jueza de Menores, Pilar Casado, reforzará al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria, cuyo titular es Fernando Páez, según han confirmado a DIARIO DE SORIA / EL MUNDO fuentes judiciales.



La propuesta adoptada por la Comisión Permanente del CGPJ afecta a todos los territorios del Ministerio, si bien en cada provincia se ejecuta la medida de diferente manera con el fin de reducir la pendencia y la carga de trabajo en el órgano judicial con más asuntos. La idea del CGPJ es aprovechar los recursos propios y destinar al juez con menos asuntos para reforzar al colega que más casos acumulados y sin resolver contabiliza.



De esta manera, la inquilina del Juzgado de Menores apoyará al Juzgado número 3 de manera inminente. Según las fuentes consultadas por este periódico, ambos jueces, Páez y Casado, deberán elaborar un Plan de Actuación conjunto que deberán remitir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León con el fin de rebajar los asuntos y mejorar la agilidad en la resolución de los casos.



La situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 ya fue apuntada en el informe de Estadística anual de la Audiencia Provincial de Soria correspondiente a 2016. En la valoración se indicó que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 es el órgano judicial que «presenta mayor cifra de pendencia (230 escritos civiles y 8 escritos penales)», si bien ya se apuntó que había elaborado un plan de actuación prioritario para subsanar dicha acumulación que supuestamente deberá actualizarse con la juez de menores.



En esa memora estadística, la última hecha pública en la Audiencia Provincial de Soria, se refleja que los asuntos civiles que había pendientes en el Juzgado de Primera Instancia e Intrucción número 3 al acabar 2016 se elevaban a 92, en Familia un total de 136 y en instrucción penal, 147. Al concluir el año 2016, los asuntos pendientes en las tres áreas alcanzaban los 375.

En concreto, el Juzgado número 3 era el órgano judicial con más casos pendientes en Familia, el tercero en asuntos penales y el cuarto en civiles. Este mismo juzgado dictó durante el año 2016 un total de 59 sentencias y 235 autos civiles; 121 resoluciones de Familia y 70 sentencias y 506 autos en Penal. En la misma estadística se recoge que el Juzgado de Menores en el mismo periodo sólo dictó 13 sentencias y siete autos, frente a las 250 sentencias y 741 autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3.



Asimismo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria, cuya titular es María Paz Redondo, va a asumir los asuntos vinculados a productos bancarios ante una posible avalancha de casos como cláusulas suelo, entre otros.



El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto que sea este órgano judicial, debido a sus buenos datos en la estadísticas, para absorber este tipo de asuntos que todavía no es desbordante en el entramado judicial.



La propuesta del CGPJ está siendo analizada en la Junta de Jueces antes de que sea efectiva una propuesta que también se va a adoptar en otras provincias con el fin de que un órgano judicial en concreto absorba las demandas que se presenten por productos financieros.

No obstante, según apuntaron fuentes judiciales, la decisión de que este juzgado se especialice en estos asuntos podría tener compensaciones a fin de que exista un equilibrio en la recepción de casos. No obstante, hasta ahora, tanto en la Audiencia como en el resto de órgano judiciales, los asuntos de este tipo de productos no se considera desbordante, aunque ahora podrían incrementarse.