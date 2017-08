Juan José Lucas pasa la noche en el hospital por un accidente de moto

El primer aviso que se le da a la mayoría de motoristas es que ‘hay dos tipos de moteros, el que se ha caído y el que se va a caer’. Uno de los amantes de las dos ruedas más insignes de la provincia acabó el jueves en el hospital haciendo buena la frase. El senador Juan José Lucas tuvo que pasar la noche en el Santa Bárbara tras dar con sus huesos en el suelo. En la tarde de ayer ya estaba en casa, magullado pero sin lamentar fracturas.

Ayer, el propio afectado confirmó que ya se encontraba en su domicilio burgense. «He venido hoy». El exministro, expresidente de la Junta, senador, miembro de la Diputación Permanente del Senado, presidente de la Comisión Constitucional y vocal en otras dos comisiones es un confeso amante de las motocicletas y a sus 73 años seguía disfrutando asiduamente de su pasión.

«Salí con la moto de paseo por las fuentes, como hago todas las mañanas», para disfrutar del fresco y de la carretera. Sin embargo «en una curva por la que he pasado 1.000 veces me salí y me marché a una acequia» con los consiguientes golpes en el cuerpo debidos al golpe y al desnivel. Por suerte las lesiones no fueron especialmente graves aunque se decidió trasladarlo al hospital de Santa Bárbara, donde pasó la noche.

Lucas quiso agradecer ayer de manera expresa al personal sanitario que «me trataron de maravilla en el hospital». No obstante «aquí estoy, en silla de ruedas» hasta que se recupere de los golpes. La caída le causó sobre todo una fuerte contusión en una pierna pero «por fortuna no tengo nada roto».



La afición de Lucas es bien conocida en el mundillo motero y en su villa natal de El Burgo de Osma, participando en algunas actividades del Moto Club Arévacos. En numerosas entrevistas ha confesado su pasión por las dos ruedas como forma de encontrar cierta liberación a los problemas diarios.

En esta ocasión «no es más que un susto», tranquilizó desde El Burgo. Sin embargo «uno se da cuenta de que la moto tiene una edad y no es la misma la de la mente que la del cuerpo». Por ello, tras el susto vivido el jueves, se estaba planteando dejar una afición que viene de largo. «De siempre me ha gustado montar en moto, pero... igual hay que dejarlo».

Juan José Lucas nació en mayo de 1944 y la afición viene «de siempre». Ya en su etapa como presidente de la Junta de Castilla y León era habitual verlo a los mandos de una custom cuando las obligaciones de su cargo se lo permitían. Ahora se replantea «que el cuerpo no acompaña» aunque ayer, lógicamente, no sólo el cuerpo estaba llevaba magulladuras.

Para el viernes tiene programada una revisión antes de que reciba ya el visto bueno de los facultativos para recuperar la vida normal al 100%. Además del golpe en la pierna también se llevó parte del impacto en la cara, aunque en un principio revestía escasa gravedad.

Lucas se suma a la lista de políticos de alto nivel que se declaran firmes defensores de las dos ruedas. Incluso el Rey emérito, Juan Carlos I, es un motero declarado que poseyó motos de campo españolas y recientemente vio como se subastaba –aunque al final quedó desierta– una Harley Davidson que pasó por sus manos.