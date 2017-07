Jesús Posada, entre la tristeza y el temor

Jesús Posada, ex presidente de la Junta, ex ministro y ex presidente del Congreso de los Diputados, aseguró que la situación creada «me produce una gran tristeza». La salida «de personas de tantos años y de tantas contribuciones que se van del partido para ser no adscritos» causó pesar en Posada que recordó «la relación profunda» y «la colaboración» para aupar candidaturas municipales, provinciales y nacionales.

«Se necesitaba diálogo, pero se ve que no ha habido el suficiente. El PP sigue adelante a pesar de todo», enfatizó.

En su opinión «de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas no es en absoluto una buena cosa. Es todo lo contrario, algo que puede ser más bien malo. Como todo lo que tiene que ver con perder personas o grupos que suman».

En este sentido volvió a hacer hincapié en que no se subsanaron errores de partida que ahora han traído consecuencias. Así afirmó que «en el caso del último Congreso yo siempre defendí la necesidad de tener una lista única que hubiera podido servir para conseguir el apoyo de la inmensa mayoría. Todo con la intención de que pudiésemos remar todos en la misma dirección»

Posada manifestó que «mi teoría siempre ha sido la de ser magnánimo. Tanto en la derrota como en la victoria, aunque lo mejor es que no haya sensación de ganadores y derrotados».

En cuanto a si cree que pudiera prestar algún servicio si hipotéticamente se le pidiera con la idea de restañar heridas y pedir que se tiendan manos apuntó que «la verdad que no lo sé si sería muy efectivo. Ya se demostró con mi petición para el Congreso del partido. Entonces, y visto lo visto, no tuve mucho éxito que digamos», ironizó.