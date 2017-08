IU denuncia el «colegueo del socialismo» a la hora de contratar

El concejal de IU, Enrique García, avanzó ayer su postura sobre la Comisión Extraordinaria de Vigilancia de la Contratación relativa a la adjudicación de un contrato por procedimiento negociado al arquitecto hijo del concejal Jesús de Lózar, Miguel. Concretamente se trata del proyecto para la conversión del antiguo restaurante Alameda en un espacio cultural. Para el edil del Grupo Mixto «estas prácticas nos producen náuseas».

Para García el proceso se hizo «invitando a empresas de fuera que prácticamente es imposible que puedan presentarse» a un contrato que no llegó a 20.000 euros. De hecho apuntó que se pidió presupuesto a otro arquitecto de Huelva y otro de Cádiz para favorecer la adjudicación a De Lózar dentro del «colegueo del socialismo».

«Nadie debe partir con ventaja en la adjudicación de un contrato público», aseveró García. «En política las casualidades no existen casi nunca. No se ha cuidado la ética ni la estética». Por ello consideró «normal» el malestar social que levantó esta práctica, desvelada por DIARIO DE SORIA / EL MUNDO.

El concejal de IU aseveró que «meterse en política es un compromiso y hay que dar ejemplo» dentro y fuera del Ayuntamiento. Por ello también explicó que Ciudadanos, en referencia a Jesús de Lózar, «debería haber sido mucho más cuidadoso por mucho que él no tenga nada que ver» en una adjudicación que no dependió de sí mismo y en un escenario de mayoría absoluta del PSOE en el que su apoyo no decanta la balanza.

Para el integrante del Grupo Mixto en lugar de haber invitado a profesionales de Huelva o Cádiz, que por distancia posiblemente ni siquiera concurriesen, se debería haber llamado «a tres o cuatro personas de Soria y publicitarlo en igualdad de condiciones» porque «tampoco debe ser motivo de exclusión ser familiar de un político» como es el caso actual.

Por otro lado, García anunció que solicitará tres comparecencias. Por un lado instó a que se presentase «la concejala de Urbanismo» si bien se mostró consciente de que por las fechas vacacionales sería complicado. Por otro lado reclamó que se personase el responsable del Gabinete de Alcaldía.

A su juicio, el informe sobre las tres empresas que solicitó la oposición lleva su firma cuando se trata de un cargo de libre designación. «Que se tenga que recurrir a personal de confianza para dar una pátina de legalidad nos resulta insultante». La ronda de comparecencias se cerraría con un «técnico municipal habilitado que arroje luz» en esta supuesta «usurpación».

Para el edil de IU «esto es habitual y te cansas», en referencia a la forma de actuar del Equipo de Gobierno. «Si alguna vez se sabe lo que ocurre en estos 10 años no será hasta que cambie». No obstante «igual está todo muy argumentado y mañana (por la Comisión de hoy) nos lo explican», concluyó.

El concejal socialista Ángel Hernández confió en que la Comisión de hoy sirva para «resolver un tema completamente legal y si no, ya saben dónde ir». El edil realizó estas afirmaciones en respuesta a la rueda de prensa de Enrique García en las que mostró su malestar por el sistema de contratación. Por ello aseveró que el representante de IU «ya tiene experiencia, aunque igual tiene miedo», en referencia a la judicialización del parking del Espolón, que finalmente sentenció su legalidad.

Respecto a las declaraciones de García, desde el Equipo de Gobierno se le acuso de «lanzar un llamamiento de emergencia con una situación que no se ha producido». Hernández recordó que no se ha visto esa misma combatividad ante el hipotético cierre del hospital Virgen del Mirón o el estancamiento del Centro de Día. «Lo único que le preocupa en un contrato menor del Ayuntamiento de Soria».

El edil socialista llegó a calificar la polémica como «un nuevo episodio de circo» que «nos parece insultante no sólo al Equipo de Gobierno, sino a la ciudadanía». Respecto a las comparecencias reclamadas ayer desde IU «la Comisión la convoca un miembro de la oposición» dado que la presidencia de Vigilancia de la Contratación corresponde al ‘popular’ Javier Martín. «Cualquier comparecencia la podría haber pedido previamente», sentenció.

Reforzando esta línea afirmó que «cuando quieren», los miembros de PP e IU «bien que hacen ruedas de prensa conjunta para otros episodios del circo». De hecho consideró innecesaria esta petición cuando en el caso de los concejales el Grupo Mixto «están en todas las comisiones» y les pueden transmitir «cualquier duda. Pero les interesa más montar un circo que resolverlo». Hernández prometió «luz y taquígrafos» sobre esta adjudicación puesto que se siguió el trámite marcado por el Departamento de Contratación «escrupulosamente».

También afeó que precisamente no se pida la presencia de funcionarios de Contratación pero sí la del jefe del Gabinete de Alcaldía. «Tampoco se puede acusar y llevar la lucha política hacia una persona» que además sí es funcionario.