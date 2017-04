Internet de calidad para 85.000 sorianos en tres años

Tener internet de calidad es hoy en día un servicio indispensable para la gran mayoría de ciudadanos ya sea para el desarrollo de su actividad profesionales como para su vida privada. El Ministerio de Energía y Agenda Digital ha publicado recientemente a través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información un informe sobre la Cobertura de banda ancha en España con vistas a las ayudas que se van a convocar para el despliegue de la banda ancha. Según ese informe la gran mayoría de la provincia, unos 85.000 vecinos, está catalogada como zona no blancaNGA-blackhaul, es decir, tienen o tendrán acceso a la banda ancha de nueva tecnología antes de 2020. El resto de la provincia tiene la categoría de zona blanca NGA-backhaul.



A finales del año pasado el Ministerio inició una consulta para determinar el estado real de la cobertura de banda ancha de todo el territorio nacional de cara a la concesión de ayudas para la extensión de la banda ancha. «En la normativa de ayudas de Estado se definen como zonas blancas NGA aquellas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de 3 años, en base a planes de inversión creíbles», explican desde el Ministerio.



Según los datos proporcionados por la consulta la mayor parte del territorio de la provincia de Soria tiene acceso a la redes de banda ancha de nueva generación ya sea porque disponen de cobertura en las redes de acceso o porque disponen de enlaces de backhaul válidos para el establecimientos de dichas redes o porque hay planes para su dotación en los próximos tres años.

En el primero de los listados publicados por el Ministerio se referencian las poblaciones que están catalogadas como zonas no blancas NGA -backhaul. Las localidades sorianas incluidas en este listado suman una población de 84.888 vecinos, según la información publicada por el Ministerio. En este listado figuran los principales municipios de la provincia.



En el lado negativo, desde el Ministerio identifican unas doscientas poblaciones sorianas cuyo acceso a internet es deficiente por lo que podrían acogerse a las ayudas que tiene previsto convocar el citado organismo. Estas localidades están calificadas como zona blanca NGA-backhaul. Desde el propio Ministerio explican que «la disponibilidad de un enlace de backhaul apropiado para la conexión del último tramo de las redes de acceso NGA, si bien todavía no proporciona una cobertura efectiva a los potenciales usuarios de la zona situada en torno al punto de terminación del mismo, constituye un acercamiento importante para el despliegue de dicha cobertura efectiva por parte de algún operador».



En este sentido inciden en que «algunos programas de ayudas a la extensión de la cobertura de banda ancha de nueva generación, como el que se gestiona desde la SESIAD (Orden IET/1144/2013, de 18 de junio), han incluido actuaciones específicas para fomentar su despliegue». El Gobierno advierten de que «para la determinación de las zonas blancas NGA-backhaul, aplicables a la concesión de ayudas a proyectos de despliegue de estos enlaces de backhaul, se excluyen tanto aquellas zonas que ya disponen de redes NGA, como aquellas otras que aun no disponiendo de cobertura de redes de acceso de nueva generación, si disponen de la parte de dichas redes de acceso constituida por los enlaces de backhaul».



En esta categoría, según los datos publicados por el Ministerio, hay 7.333 sorianos. En líneas generales se trata de personas que viven en pedanías y pequeñas poblaciones, aunque también hay caso de municipios como Borobia o El Royo que superan los 200 habitantes. En estas localidades las ayudas servirán para desplegar enlaces backhaul que permitirían el acceso a las redes de acceso NGA.



La eliminación de la brecha digital es uno de los principales caballos de batalla para combatir la despoblación que asola la provincia de Soria. La Diputación cuenta con un estudio que dibuja el mapa actual de cobertura y las zonas de sombra, es decir, las que no cuentan con infraestructura necesaria para poder usar los teléfonos móviles o el internet. El estudio cifra en 28 las localidades que no tienen cobertura móvil ni conexión a Internet, lo que supone un 5,6% de las 497 entidades de población estudiadas. Además, hay 16 municipios que tienen mala cobertura de un operador y no tienen datos, otros 25 municipios que tienen mala cobertura de dos operadores y no tienen datos y hasta 30 núcleos que tiene mala cobertura de tres operadores y no tienen datos. La extensión de los datos 3G a toda la provincia, cubriendo las zonas de sombra, supondría una inversión de 5,5 millones de euros.



La extensión de la banda ancha es uno de los elementos que están recogidos en el Plan Soria. Hay que recordar que la Diputación también tiene sobre la mesa un proyecto complementario para mejorar las telecomunicaciones en los polígonos industriales de la provincia. En este sentido se estima que será necesaria una inversión de 1,5 millones para dotar de banda ancha y fibra óptica a 14 superficies industriales sorianas.