Interés por el restaurante y dos puestos del mercado

El nuevo mercado municipal continúa dando pasos hacia adelante para crecer en su oferta de servicios. Los últimos todavía deben consolidarse, pero evidencian que despierta interés entre los empresarios. Por un lado, hay una empresa burgalesa que ya ha preguntado por la zona de restauración; por otro, dos personas han mostrado interés por hacerse con sendos puestos en la planta baja.

Así lo confirmó el concejal de Urbanismo, Javier Muñoz, en la mañana de ayer. «Seguimos trabajando en las dos plantas que quedan». En el horizonte está la concesión «de algún puesto de los no ocupados. En cartera tenemos a dos personas interesadas y estamos hablando para cubrirlo».

Por otro lado «han preguntado por la parte de arriba y probablemente la próxima semana haya una visita para ver este espacio del mercado». Cabe recordar que la zona de restauración salió a concurso y quedó inicialmente desierto, por lo que se apostó por un pliego más flexible para hacerlo atractivo ante los proyectos hosteleros que pudiesen llegar. No es el primer interesado en el área.

Muñoz quiso evitar lanzar las campanas al vuelo ante este renovado interés. «Han preguntado y sí, posiblemente quieran venir a ver el espacio y a conocer el pliego. Es cierto que hay interés, pero no es un hecho y no hay nada firmado».



Para el concejal, «nosotros seguimos trabajando en y una de las cuestiones por las que también apostamos en la promoción con actos como el del pasado martes», cuando la chef Elena Lucas abrió el ciclo Mercado con Estrella dedicado a grandes cocineros del panorama nacional. El objetivo es que el mercado, no tanto como edificio sino como proyecto integral, tenga «incidencia fuera de la provincia».

Muñoz apuntó además que conforme van llegando nuevas piezas al proyecto, como la licitación de los cines antes de fin de año, se va acercando más el objetivo. «La gente tiene que ver que es un proyecto integral para toda la zona. Antes estaban los puestos del mercado de abastos», pero ahora se pretende convertirlo en un polo de dinamización del centro.

«Evidentemente más allá de este espacio conjunto» de comercio, restauración y cultura «hay que darle continuidad al modelo y promocionar el entorno –enfrente ya se está haciendo un nuevo hotel– para que anime el resto de la zona», explicó el concejal.

Por ejemplo con anterioridad «no existía el centro comercial, poco a poco vamos cubriendo puestos del mercados y en próximas fechas se pondrán en marcha os cines. La última pieza sería la parte de arriba, el complemento de restauración», con lo que se completaría el proyecto y podría comenzar a mostrar toda su magnitud.



Sin embargo, una vez completado, el Ayuntamiento no renuncia a seguir utilizándolo para labores de promoción y «también se destinará a otras cuestiones». Además de mantener la titularidad de los cines y el espacio cultural, Muñoz recordó que se dispone de «un espacio privilegiado de 500 metros cuadrados para iniciativas como los cocineros con Estrella (Michelin), en octubre la micología o más adelante la trufa» como elementos para seguir promocionando el centro de la ciudad y el producto soriano.

Por el momento el interés en los puestos inferiores y la planta de restauración no se ha plasmado en un acuerdo y por tanto debe tomarse con cautela. No obstante, en la actualidad operan 11 comerciantes en la planta baja por lo que, de incorporarse dos más ya habría 13 de los 17 puestos existentes en funcionamiento, mas de tres cuartas partes del total proyectado.

Respecto a la zona de restauración, el primer pliego salió a concurso el primero de marzo de este año. A pesar de que había varios interesados, finalmente ninguno presentó una oferta en firme y por lo tanto quedó desierto. En una segunda ronda se apostó por adaptar los requisitos a las peticiones de los hosteleros de forma que resulte más atractiva su explotación.

Por otro lado, el proyecto de las tres salas de cine ya fue adjudicado al arquitecto Francisco Ceña, autor asimismo del proyecto del mercado. Se ha optado por dos salas de tamaño medio y una muy reducida para poder ser utilizada por ejemplo en actividades de actualidad como el microteatro. Posiblemente salga a concurso antes de final de año, avanzando así en el equipamiento de este nuevo espacio.