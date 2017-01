Los indicadores marcan el final del umbral máximo por gripe en Soria

El peor episodio de la gripe esta temporada va camino de ser historia. Así al menos se evidencia de la interpretación de los indicadores y datos que maneja Enrique Delgado, desde la Gerencia Integrada de Salud de Soria (GIS), quien estima los valores que se observan estos días como «similares» a los del año pasado aunque, entonces, el mayor pico llegó más tarde, «a finales de enero».

El actual estado de cosas hace prever una disminución paulatina del número de casos en la provincia, donde una vez más «la descompensación de los pacientes crónicos», de más avanzada edad y con afecciones de tipo respiratorio, han supuesto el grueso de atención en lo que se refiere al número de casos, engordando también la tasa media de ocupación del hospital este mes de enero.

En este sentido, Enrique Delgado, gerente del GIS, cifró ayer la ocupación del hospital, en declaraciones a DIARIO DE SORIA EL MUNDO, en el 82%, un dato «aceptable» a estas alturas del año, que está bajo el impulso de la epidemia y de la presión asistencial, más exigente que en otros periodos.

A pesar del repunte habido en la horquilla de pacientes crónicos, Delgado se congratuló de la eficacia que presenta la vacunación «a tiempo» como fórmula preventiva «que está siendo efectiva entre el 70 y el 90% de los casos» que se han planteado.

En cualquier caso, a juicio de Delgado, «lo que ocurre ahora es que se está más bajo la lupa, pero los hospitales, también el nuestro, contemplan planes de contingencia específicos para atenciones». En el caso de Soria recordó que en previsión está dispuesta una planta entera «que no ha necesitado ser utilizada en absoluto para enfrentar lo que pudiera venir».

Dentro de esta misma línea argumental enmarcó la idea de que para poder tomar una decisión operativa de este calado es necesario el tener que proceder al cierre estacional de verano «que se critica y que es que permite poder tener abierta ahora esta planta».

El trabajo del personal «en distintas condiciones a las de otras épocas del año» fue también ensalzado, rechazando que se esté dando saturación en el servicio «más allá de que haya momentos puntuales en los que resulte más difícil por la penosidad de la enfermedad esperar a que se completen las valoraciones necesarias que estén en curso en ese momento».

Asimismo consideró que está siendo «escasa» la incidencia que la gripe está teniendo en los tramos de edad más jóvenes «porque en pediatría no tenemos nada especial», apuntó. En cuanto al miedo social latente ante la incidencia este año de la gripe A, Delgado explicó que «ya no es la de antes» y que las vacunas se han revelado altamente eficaces «pero no infalibles».

Por último quiso hacer un llamamiento al asentido común, advirtiendo que caso de padecer la enfermedad «lo mejor es saber que es recom