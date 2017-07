Impulso al trámite para conseguir la condición de no adscritos

Ascensión Pérez y Fidel Soria formalizaron en la mañana de ayer los trámites necesarios para poder adquirir la condición de no adscritos en la institución provincial. Con este nuevo paso, que realizaron en representación de los seis diputados que el pasado lunes se vieron obligados a abandonar las filas del PP en la Diputación de Soria, se contribuye a despejar el camino que permitirá articular las bases necesarias con las que poder agilizar un procedimiento obligado con la intención de no lastrar el funcionamiento de la institución provincial, tal y como solicitó Luis Rey, actual presidente de la institución.

A la finalización del acto formal de entrega de documentación, Pérez recordó que «nos hemos ido pero seguimos teniendo en nuestro corazón al Partido Popular de Soria. Nosotros sentimos que se nos ha expulsado con la actitud y el maltrato que se nos ha dado. Llevamos muchos años ganando elecciones con claridad para el PP. Alguno de los compañeros ya dejó claro en la rueda de prensa del lunes que se trataba de una baja voluntaria, pero que seguía perteneciendo al PP y quién sabe si alguna vez podríamos retomar nuestro trabajo dentro del partido».

Los diputados salientes estiman que en la actual crisis «se está echando mucha gasolina al fuego. Creo que con la actitud de la dirección provincial, de encastillarse en sus trece, de destrozar y desequilibrar instituciones, se está arrojando mucha gasolina», insistió Pérez.

En relación a la posibilidad de intermediaciones o de toma de decisiones de modo remoto indicó que «todo lo que signifique hacer cosas por unir y no por separar no voy a ser yo la que diga que me parece mal. Este problema ya se trasladó hace dos años a Valladolid y ya dijimos que la lealtad no implica que tengas que dejar de tener por completo un pensamiento crítico con el que intentar aportar y mejorar el partido. Y sí que somos críticos, pero lo somos con la situación que está viviendo el Partido Popular en Soria, que ha pasado de ganar todas las instituciones y tener todos los Gobiernos, que es la única manera de poder llevar a cabo políticas activas y una acción de Gobierno, a la actual situación».

La ejecutoria de Angulo que atesora ocho años de presidencia «en los que se han perdido muchos Ayuntamientos y también la Diputación, donde, por cierto, todavía no se ha explicado el porqué de que el Gobierno Popular no ha podido ser del PP, cuando teníamos 11 diputados y había dos de Ciudadanos, que hoy son no adscritos».

En relación a algunos de los peticionarios de las actas valoró que «no sé con qué ética o qué moral se atreven a pedir actas, algo que nos otorga la ley por ser personal, y se debe a que antes has tenido que aportar una credencial como concejal o alcalde, y a su vez que te hayan votado en unas elecciones, caso de las últimas municipales, porque el partido llevó a cabo una elección democrática para ver los diputados que debíamos de estar aquí».

Este hecho fue común en todos los partidos judiciales salvo en un caso excepcional, en el de Almazán, «porque allí no se les permitió votar alcaldes y concejales. Y no se les permitió porque Jesús Peregrina era el candidato a la Diputación y fue impuesto ya como diputado sin someterse a elección democrática, caso que se dio también con Monserrat Torres, como parte del pack del partido judicial de Almazán, aunque con una intención completamente diferente».

Además, concluyó, «Torres siempre ha defendido que su voto en la alcaldía de Almazán se contabilizó para que José Antonio de Miguel fuese alcalde porque se le había dicho que con eso se le había dicho que el Gobierno de la Diputación sería entonces del Partido Popular».