El impulso al Casco abre la puerta de 6 nuevos negocios

La revitalización del Casco Viejo pasaba en buena medida por abrir puertas, y en la primera oleada de medidas ya lo ha conseguido. Hasta seis negocios se van a instalar en este espacio de la mano de las ayudas municipales y la intención es que para marzo -si se ha recibido el beneplácito de la Unión Europea- una línea más amplia dé otro empujón al comercio.

Así lo anunció ayer la concejala Marta Cáceres, un día después de que se cerrase el plazo de la primeras ayudas. «Estamos tremendamente contentos por las iniciativas», explicó la edil. Ya hay «seis negocios que han presentado la documentación para abrir».

Entre ellos hay además una mixtura de servicios. Así, se cuentan «una galería de arte, un centro relacionado con servicios sociales, una tienda de ultramarinos» ya en marcha, «un abogado, un arquitecto y reabre La Tetería». Con ello se cubren diversos sectores, con algunos de ellos redundando en la idea de ‘hacer barrio’ para conseguir también un mayor número de vecinos establecidos en él. A juicio de Cáceres se trata de «seis actividades que dan cuenta de que cuando hay una idea compartida para dinamizar la zona la cosa funciona». Y es que incluso en los capítulos menos solicitados se ha visto una buena reacción de los sorianos.

Es el caso de las ayudas para la rehabilitación de locales, que han quedado ‘vírgenes’ a pesar de que siete espacios se han incluido en la bolsa de locales. A pesar de no haber solicitado estas cuantías «los propietarios han sido muy respetuosos y muy colaboradores a la hora de negociar» y eso ha permitido la puesta en marcha de las iniciativas emprendedoras.

A los siete locales originales «se van a sumar dos más» y se esperan nuevas incorporaciones con la idea de «hacer aflorar» todos los espacios vacíos para darles uso. Para ello se ha elaborado un censo de locales vacíos con 25 integrantes. No obstante «algunos están en ruina, en otros no hemos podido identificar al último propietario vivo como portavoz», por lo que finalmente son 11 los puestos a disposición.

La concejala valoró que al tratarse de una iniciativa nueva quizás los propietarios no se hayan animado a acudir a la línea de ayudas para la rehabilitación ante los temores de invertir en un inmueble que llevaba años cerrado y cuya puesta en marcha no estaba garantizada. No obstante señaló que los buenos resultados de esta primera oleada pueden animar a que más titulares den el paso, como ha ocurrido con los dos últimos locales «grandes» en incorporarse a la bolsa.

La intención es contar con al menos 11 espacios comerciales de nuevo abiertos, si bien Cáceres quiso «animar a que se sigan poniendo en contacto con la oficina en el colegio La Presentación» para informarse de las ventajas de este sistema de alquiler.



El contrato se firma entre particulares, de forma que el Ayuntamiento sólo ejerce de ‘mediador’. No obstante, los seis proyectos que han llegado a buen puerto están «muy tutelados», lo que da ciertas garantías de éxito.

Los propietarios de locales podían solicitar hasta 6.000 euros a fondo perdido como cofinanciación para acometer obras de mejora, si bien finalmente ninguno recurrió a ello. Por su parte los emprendedores tenían a su disposición hasta 15.000 euros municipales por proyecto para ayudar al 50% con la puesta en marcha de los negocios. En tres de los seis casos se ha llegado al tope mientras que en otros tres las cuantías han sido inferiores.

En la actualidad en el Casco Viejo «vive muy poca gente, es un barrio muy deshabitado» a pesar de su céntrica ubicación. En la zona más cercana al río la tónica es la presencia de gente mayor mientras que en la zona más elevada son familias de nivel adquisitivo medio-bajo según se indicó ayer.

La apertura de seis negocios en el Casco Viejo es sólo un primer paso. «Todas las labores de dinamización van a seguir siendo apoyadas por el Ayuntamiento» y «el 14 de febrero se remitirá la documentación de Intramuros». A partir de ahí y una vez se reciba el visto bueno de Europa «pondremos en marcha todas las medidas» contempladas en este ambicioso plan.

La intención cuando se confirme el proyecto es abrir el impulso «desde Puertas de Pro hasta el río, que la ‘mancha’ vaya aumentando» para englobar cada vez a más calles y establecimientos comerciales para darles un nuevo uso dentro de todo el perímetro del Intramuros, delimitado precisamente por el trazado de la antigua muralla.

No obstante no se pierde la perspectiva sobre la zona más deteriorada y que más impulso necesita, y por ello se aplicará «un gradiente de ayudas favoreciendo a las personas que se instalen en zonas -por ahora- menos atractivas», avanzó la concejala de Formación, Empleo y Programas Europeos, Marta Cáceres. «La apuesta por el Casco va a ser la más intensiva» y «en marzo, siendo optimistas, podemos quizás dar forma a la nueva línea» de apoyo al emprendedor.

En total, y desde finales de octubre, se ha atendido a 41 emprendedores que demandaban local. Con 20 emprendedores se ha realizado labores de mediación poniendo en contacto oferta de locales y demanda. Se ha localizado a propietarios de locales no inscritos en la bolsa pero para los cuales existía demanda del local. De esta forma, un incremento del área de acción podría derivar nuevas aperturas.

Cáceres también quiso poner en valor el trabajo coordinado y la participación de distintos grupos en los eventos organizados ‘ad hoc’ como FOES, Cámara, Centro Comercial Abierto, Universidad o Escuela de Artes. «Todos han participado proponiendo ideas para hacer del casco un polo de atracción turística y comercial. Estas actividades han permitido exhibir compromiso con la zona y que la iniciativa privada haya visto el potencial. Vamos a seguir en esa línea».