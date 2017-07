La huelga de examinadores de tráfico reprograma 56 pruebas

La huelga de examinadores de tráfico ya ha obligado a reprogramar 56 exámenes en Soria, si bien en ningún caso los alumnos han sufrido retrasos de más de una semana. Cabe recordar que hasta finales de julio estos trabajadores han convocado paros de lunes a miércoles, retomando la actividad los jueves y los viernes. Esta semana arranca sin exámenes acumulados dado que la pasada se logró cubrir la demanda en las últimas jornadas.

La primera semana de huelga (del 21 al 27 de junio) fue la que más movimiento registró, obligando a aplazar 34 pruebas. La siguiente, ya entre junio y julio, obligó a reprogramar 13 pruebas. La que acaba de finalizar fueron nueve los exámenes que tuvieron que cambiar de fecha para respetar el derecho a la huelga de estos empleados públicos.

El lunes, por ser Lunes de Bailas y estar la ciudad en fiestas, no se había programado ninguna prueba. Para el martes sólo había un examen previsto, pero había un examinador trabajando y se pudo desarrollar sin complicaciones. El miércoles sin embargo no se pudo realizar ninguna de las nueve pruebas consignadas para este día.

De los cuatro examinadores de tráfico de la provincia, dos se encontraban de vacaciones y los otros dos decidieron ejercer su derecho a la huelga, por lo que hubo que pasar las pruebas al jueves y al viernes. De esta forma, en las dos jornadas hubo algo más de carga de trabajo de lo normal pero el cómputo final de la semana permitió que los alumnos realizasen todos los exámenes previstos.

No obstante fuentes cercanas al proceso confirmaron que estas primeras semanas de huelga se desarrollan sin complicaciones, pero se espera que la segunda quincena de julio se produzcan más problemas. El verano suele ser una época de mucho trabajo para autoescuelas y examinadores debido a que los estudiantes aprovechan estos meses para obtener sus carnets de conducir de coche o moto.

Es habitual que el flujo de prácticas crezca después de San Juan y el de exámenes hacia finales de este mes y durante agosto y principios de septiembre. En agosto no hay convocada huelga y por tanto no había complicaciones, pero en los últimos compases de julio la alta demanda se puede sumar a que el 60% de los días laborables los examinadores no acudan.

Hasta ahora, los exámenes en jueves y viernes han hecho que no se fuesen acumulando pruebas sin realizar más allá de una semana. Sin embargo se teme que si se incrementa el número de alumnos preparados para buscar el aprobado pueda producirse algún tipo de atasco para ejecutarlos.

Hasta ahora, el seguimiento de la huelga en toda España está rondando un 80% de media. La principal reclamación del colectivo es la subida del complemento específico, según se recoge en la página de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra). El colectivo denuncia que ya se dio el visto bueno en 2008, se reiteró en 2015 y de hecho se aseveró en el Congreso de los Diputados en mayo de este mismo año que el dinero no era problema y la petición era justa.

Asimismo se solicita la creación de una escala propia y específica de Examinadores de Tráfico, una aspiración del colectivo demandada desde hace varios años. La creación de esta escala supondría ventajas administrativas tanto para la mayoría del actual colectivo examinador (430) como para los nuevos examinadores tales como mejoras en la promoción, prestigio de pertenecer a una escala especializada y reconocida o la posibilidad de acceder a cursos de formación. También supondría ventajas económicas, ya que la nueva Escala de Examinadores supondría un incremento anual del sueldo, además de mejora en trienios y pensión de jubilación según la DGT.