La historia de las historias de Numancia

El escritor ibicenco pero de hondas raíces sorianas Antonio Ruiz Vega presenta el jueves en el Círculo Amistad Numancia su libro Numancia y los mitos, una historia de historias –valga el políptoton– que han surgido a lo largo de los siglos en torno a la gesta celtíbera. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el salón Gerardo Diego. Participará Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria y presidente de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología.

A lo largo de sus 180 páginas autoeditadas el autor repasa cómo los distintos autores y períodos históricos han adaptado y glosado la resistencia numantina según sus propias valoraciones y las corrientes de la época. De hecho el libro comienza recordando aquellas jornadas escolares en la época franquista en la que Numancia se presentaba como la defensa del honor de los españoles pero «a crédito», porque en la época prerromana el concepto de España estaba por venir. O cómo incluso Viriato dejaba de ser portugués para algunos autores para poder acercar un caudillo a Numancia, por aquello de establecer paralelismos con la realidad imperante entonces.

Más allá de las variadas consideraciones del autor y sus abundantes notas aclaratorias, algunas repletas de humor socarrón, Ruiz Vega también analiza algunas de las numerosas obras que han glosado la resistencia celtíbera. Así, por sus páginas desfilan textos de Cervantes, López de Ayala, Heliodoro Carpintero, Alfonso Sastre... Todo ello enriquecido con un vasto acervo plasmado en citas que va desde Joaquín Costa a Polibio pasando por el genial dibujante –o filósofo– Ivá.

demás de analizar las visiones más conocidas y convencionales el autor de Numancia: el imperio que no pudo ser y Las brujas de Numancia se sumerge en otros textos menos conocidos pero igualmente reveladores de la época y el contexto en el que fueron escritos. No obstante, la pretensión no es cribarlos para hallar la historia de Numancia y de hecho Ruiz Vega apunta que «la última palabra no se ha pronunciado todavía». El mito sigue vivo y mutante.