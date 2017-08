Los héroes indies saludan a Bowie

Tras el ‘Enclave’ llegará pasado mañana viernes la primera edición de Stardust Festival, que se celebrará en la plaza de Toros de Soria, popularmente conocida como ‘La Chata’, dedicada a la memoria de David Bowie. La muestra, que contará con algunos de los principales grupos de indie rock del panorama nacional, vislumbra también unas excelentes expectativas si se analiza el excelente ritmo que lleva la venta de entradas.

La organización explica que todos los grupos presentes en Soria tocarán un tema de David Bowie. En principio, Coque Malla hará ‘Héroes, Aurora & the Betrayers, ‘In The Heat of The Morning’, Los Zigarrros, ‘Suffragette City’, Corazones Eléctricos, ‘Ziggy Stardust’ y Bambikina, ‘Rock and roll suicide.’

Asimismo, para las sesiones de diyéis se prevé contar con Julio Rodenas, del programa ‘Turbo 3’, de Radio 3, y el colectivo ‘Siete Pulgadas Records’, que cerrarán la primera edición de Stardusts Festival.

Además, también habrá hueco para la Fundación Amref, que desarrollará la actividad infantil ‘Educa on the Air’. Los menores de 12 años y los jubilados tendrán acceso gratuito. Los menores (hasta 17 años) tendrán que entregar el formulario que se puede descargar de la web del festival www.stardustfestival.es, como paso previo.

El primer Stardust Festival arrancará con los sonidos de Bambikina (19,15 horas), mientras que Corazones Eléctricos (20,30 horas), Los Zigarros (21,50 horas), Aurora & The Betrayers (23,15 horas) y Coque Malla (00,30 horas). Por su parte, los diyéis Julio Rodenas (02,00 horas) y 7 Pulgadas (03,30 horas) pondrán el punto y final, entrada la madrugada, al nuevo festival musical de Soria.

En el elenco artístico destaca la consolidada figura de Coque Malla, icónico creador que a los 16 años ya grabó su primer disco con ‘Los Ronaldos’ (EMI 1987) de título homónimo. Después llegarían ‘Saca la lengua’, ‘Sabor Salado’, ‘Cero’, ‘Idiota’ y ‘Quiero que estemos cerca’, en directo. En el año 1997 Los Ronaldos deciden separarse y Coque inicia su carrera en solitario con el disco: ‘Soy un astronauta más’, comenzando su relación con Sony, en 1999, cuando empieza a experimentar con sonidos más íntimos y personales. ‘Sueños’, en 2004, ‘La hora de los gigantes’, en 2009, ‘La hora de los gigantes - Edición especial’, en 2010, ‘Termonuclear’ y ‘Termonuclear en casa de Coque Malla’, en 2011, ‘Mujeres’, una retrospectiva de la trayectoria musical del artista en solitario que incluye versiones a dúo de alguna de sus mejores canciones junto a diez artistas femeninas entre las que se encuentran Leonor Watling, Ángela Molina, Anni B Sweet, y Jeanette, entre otras, en 2013, ‘Canta a Rubén Blades’, en 2015, y ‘El último hombre en la Tierra’, en 2016, componen su discografía.

Por su parte, con dos discos en el mercado Aurora & The Betrayers se han consagrado como una de las propuestas más originales e inclasificables del panorama nacional y como una de las bandas con más proyección internacional. En 2013 Aurora García (voz), Jose ‘Funko’ (guitarra), Josué García (trompeta), Víctor Frutos (manager) y Martín García (saxo/ teclados) decidieron poner en común y grabar algunas ideas que, por estilo, no habían podido aportar a otros proyectos. En poco tiempo y casi accidentalmente, estas ideas se acabaron convirtiendo en el proyecto de mayor envergadura y proyección de todos sus miembros. Es ahora cuando el proyecto parece no tener límites, ni estilísticos ni geográficos.

Aurora & The Betrayers «es la propuesta más exportable hacia el mundo que se recuerda en los últimos años». Soria y el ‘Stardust’ serán un buen lugar para comprobarlo.