Heras exige que cesen las faltas de respeto a los afiliados del PP

Pedro Antonio Heras, procurador en Cortes y miembro de la dirección provincial del PP, respondió ayer a Antonio Pardo, miembro del sector crítico de los populares en Soria, quien esta semana menospreció su ejecutoria pública al afirmar que Heras «no ha ganado una elección en su vida». Heras matizó esta consideración precisando que «decir eso es, por lo menos, faltar a la verdad», razón por la que recordó que junto a Angulo y Alonso consiguió ser la lista más votada de la provincia «sacando los tres procuradores contra todo pronóstico y con el escenario para el PP, en el 2015, dado el desgaste de su acción de Gobierno».

Asimismo rememoró su entrega al partido desde el año 1989 «como militante de base, interventor, cargo orgánico o lo que haya hecho falta, porque he sabido estar en todos los sitios en los que ha hecho falta» sin necesidad de tener que contar «con un cargo institucional, algo que hago desde hace un año y nueve meses. Hoy soy procurador en Cortes pero dejaré de serlo porque no me dedicaré a la política eternamente», apreció para rematar indicando que «parece que hay quien no sabe estar sin cargo institucional».

Heras lamentó que se esté «haciendo daño» al partido «hablando fuera y no dentro» después de «no haber asistido en casi dos años a los órganos de dirección del partido» con escenificaciones fuera de lugar y tiempo «con las que se falta al respeto a los afiliados que ya han hablado dos veces eligiendo compromisarios». A su juicio «los autodenominados críticos» también han orillado «los estatutos y las normas internas del partido». Por ello pidió el cese de esta actitud anómala, reiterando su exigencia expresa de «respeto para las decisiones de los afiliados».

Por otra parte, en relación a la posibilidad de que se pudiera contemplar algún tipo de decisión gracial en relación a la celebración de un inminente Congreso provincial del PP con elementos ‘asamblearios’, Heras aseguró que esta posibilidad está lejos de tomar cuerpo, dado que la autorización que se exige para esta opción no se puede dar desde el ámbito provincial, al requerir el placet regional y nacional «por tratarse de una excepción que contemplan los estatutos».

La escalada de declaraciones es otro de los asuntos que Heras advierte como inadecuados por la forma de hostigamiento que pueden encubrir. «Es algo que se lleva haciendo ya desde hace mucho tiempo. Primero fue con gente usada de avanzadilla y ahora es de otro modo, algo que, en algún caso, si se mirase, tal vez pudiera llegar a ser hasta objeto de sanción», valoró.

Sin descartar ningún escenario futuro, el actual procurador en Cortes, apuntó ante posibles eventualidades que «todo habrá que mirarlo en su momento. Lo que sí se puede decir ya, en cualquier caso, es que cuanto menos el comportamiento que se está teniendo no está siendo muy caballeroso».