«Hay medios técnicos para el control de la macrovaquería»

¿Está Soria realmente preparada para alojar una macrogranja de 20.000 vacas lecheras sin que se produzcan riesgos? Esta es la pregunta del millón. El presidente del Colegio de Veterinarios de Soria, Rafael Laguens, ni quita ni pone rey, y ni siquiera puede afirmarse que defienda a su señor, esto es, ser un defensor a ultranza de un proyecto que sin duda daría muchos puestos de trabajo a veterinarios en la provincia. La clave para Laguens es que «hay medios técnicos» para ello, y que lo que está «en discusión» es «el tamaño y la sostenibilidad». Laguens acepta que este modelo de explotación no existe en Europa, aunque sí en China y en Estado Unidos, y que por tanto «si funciona allí... no se han oído cosas raras sobre ello».



La pregunta sobre el riesgo de una explotación de semejante tamaño enclavada en el corazón de Soria, y que ha despertado el rechazo de muchas Comunidades Autónomas limítrofes, lleva inmediatamente a una reflexión sobre su imponente tamaño, aunque Laguens matiza que «hasta en las explotaciones más pequeñas hay riesgos sanitarios, además de los olores, que también pueden resultar molestos; al fin y al cabo, la vaca es un ser vivo susceptible de enfermar, por supuesto, y claro que ese riesgo existe, como en cualquier animal, pero también es un riesgo ponerse al volante de un coche».



El responsable de los veterinarios sorianos sí quiere dejar claro que «nunca he estado en una granja así», y que los principales inconvenientes derivarían del modelo y del desarrollo agrícola. «Es una vaquería más grande y por tanto más compleja, nunca ha existido ni en Soria ni en España ni en Europa algo así», explica, aunque también reconoce que «no acabo de entender la polémica que se ha generado sin tener los datos encima de la mesa, porque no conocemos el proyecto».



Una epidemia generalizada dentro de la vaquería que obligaría a cerrar hasta las fronteras, según alertaba el pasado domingo en una entrevista en exclusiva a este medio el científico y experto en sanidad animal, Juan José Badiola, es otra de las cosas que está encima de la mesa. Laguens acepta que si algo así sucediera es normal que se tomen medidas de protección por parte de otros países, y que evidentemente dependería de la estructura de la macrogranja. Sin embargo, el veterinario apunta a que las 20.000 vacas no estarán juntas, sino que se imagina que habrá módulos separados unos de otros, es decir, las vacas estarán separadas en compartimentos en un número todavía por determinar. Es decir, que las 20.000 vacas, por poner un ejemplo, podrían dividirse en cuatro compartimentos a razón de 5.000 cada uno. «Podrían estar separados como medida de seguridad, aunque evidentemente no conocemos el proyecto».



Laguens también quiere dejar claro que él no entra en discernimientos ajenos a lo que es su temática, aunque tampoco se abstrae en aspectos que pueden resultar muy interesantes para la provincia de Soria. «Habrá puestos de trabajo e inversiones y evidentemente que eso es un beneficio. En otras materias como que hay temor al precio de la leche en Navarra, por poner un ejemplo, nosotros no entramos porque esas consecuencias, si son así, se nos escapan».

El presidente del Colegio de Veterinarios soriano también reconoce que la actividad lechera es completamente «residual» en la provincia. Añade que si la macrovaquería de Noviercas que proyecta la cooperativa navarra Valle de Odieta, que invertirá 93 millones de euros y creará en torno a 250 puestos de trabajo, «cumple con la ley», con los postulados de bienestar animal «y con todas las normativas legales, no le podrán negar esta explotación ganadera».



Hace unas fechas, el Colegio de Veterinarios de Soria fue escenario de una rueda de prensa en la que se defendía la concentración de las explotaciones. El porqué de esta cuestión hay que buscarlo en la eficiencia y abaratamiento del transporte. Si un camión cisterna recoge leche, si lo hace en un solo lugar en lugar de estar de explotación en explotación, parece claro que es más eficiente; de la otra forma, los costes se disparan». Probablemente, he aquí uno de los motivos del cese casi práctico de la actividad del vacuno de leche en la provincia».



Y un macrogranja como la de Noviercas, si al final se lleva a efecto, necesitará evidentemente especialistas de vacuno de leche, «y desde luego que en Soria hay pocos especialistas de vacuno», aunque Laguens no se atreve a decir una cifra de cuántas personas con esta cualificación harían falta en la macroexplotación.



El veterinario también entiende la «recepción positiva y negativa de este proyecto» pero «aunque queremos que en Soria haya desarrollo», reitera que «hay cosas que a nosotros se nos escapan». Lo que sí certifica es que «en Francia o en Alemania no existe una explotación ganadera de estas características».