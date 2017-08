Hallan el cuerpo del joven ahogado junto a los patines de alquiler en Playa Pita

Tres días y medio después de su desaparición ayer fue hallado el cuerdo del joven de 22 años E. J., natural de Gambia y vecino de Soria, desaparecido sobre las 17.30 horas de la tarde del pasado domingo en la zona recreativa del paraje conocido como Playa Pita, en el embalse de la Cuerda del Pozo.



El hallazgo se produjo 88 horas después de su desaparición al sumergirse en el agua del pantano tras lanzarse desde un patín acuático en el que había tres amigos que vieron como E. J. no salió de manera inesperada del agua.



El cuerpo del vecino de Soria de 22 años fue encontrado a unos 40 metros de la orilla, en la zona de alquiler de las embarcaciones de recreo, por la lancha del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas) que realizaba una inspección del perímetro antes de llevar a cabo la primera inmersión de la mañana, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en Soria.



El cadáver se encontraba flotando y los especialistas del dispositivo de búsqueda barajan la hipótesis de que el proceso natural de degradación del cuerpo y el movimiento de las aguas provocado por las lanchas han hecho que el cuerpo del joven gambiano que trabajaba en una empresa de la capital haya acabado emergiendo.



Fuentes oficiales explicaron que el cuerpo del ahogado ha aparecido en una zona en la que no se había rastreado porque los testigos no habían señalado el lugar como el posible en el que se produjo la desaparición, si bien puntualizaron que aunque haya sido encontrado en la zona de alquiler de las embarcaciones de recreo no significa que desapareciera ahí, porque con el movimiento del agua por la circulación de las lanchas y el viento ha podido ser arrastrado tras salir a flote, probablemente, durante la pasada noche.



Fuentes oficiales confirmaron que el cuerpo de E. J., que medía 1,87 metros y era de constitución fuerte, no se encontraba demasiado desfigurado aunque sí muy hinchado. Tras ser localizado, miembros de la Guardia Civil comunicaron el hallazgo al padre y a un hermano, que han estado durante los días de la búsqueda en un establecimiento hostelero de Abejar, que se desplazaron de manera inmediata hasta el lugar de los hechos, hasta donde llegó igualmente una forense. La autopsia estaba previsto que se realizase durante la jornada de ayer.



El padre, que como el resto de la familia reside en Zaragoza, ciudad en la que está asentado desde hace 20 años, decidirá donde se aborda el enterramiento que probablemente se producirá en Gambia, país de origen de la víctima quien trabajaba desde hace dos años en la empresa Mataso, donde también lo hace uno de los amigos, de origen rumano, con los que se encontraba el pasado domingo en Playa Pita y que estaba en el patín acuático cuando se lanzó E. J.



Durante las casi 88 horas de intensa búsqueda, algo más de tres días y medio, una media de entre 30 y 40 agentes de la Guardia Civil han participado constantemente en las labores de rastreo del embalse en la zona en la que se consideraba que el joven había desaparecido. Los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas), primero de Valladolid y después de Madrid, han peinado durante estos tres días y medio una zona superior a 20.000 metros cuadrados.



Además, han recorrido el embalse lanchas del Seprona de Soria y han rastreado las orillas agentes de Seguridad Ciudadana. El intenso operativo desplegado ha contado igualmente con la colaboración durante dos días de un helicóptero de la Guardia Civil procedente de la base de Agoncillo, en La Rioja.



Desde la Subdelegación del Gobierno señalaron ayer que las dificultades del trabajo de los agentes de los Geas han sido «máximas por la nula visibilidad a una profundidad de entre 30 y 40 centímetros por lo que ha sido necesaria que la minuciosa búsqueda se realizase palpando el lodo del fondo del embalse que, en determinadas zonas, podía alcanzar los cuatro metros de cota».



La subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, que se ha desplazado todos los días de la búsqueda hasta el lugar de los hechos, agradeció ayer a través del comandante jefe accidental de la Comandancia de Soria, Domingo Martín, que igualmente ha estado constantemente junto a la representante del Gobierno en el lugar de los hechos la mayor parte del tiempo que ha durado el rescate, a todos los agentes de la Guardia Civil que han participado en la búsqueda «la profesionalidad y dedicación demostrada».