La deuda del Cesefor con los ayuntamientos agrupados en la Unidad de Gestión del Aprovechamiento Micológico (UGAM) Montes de Soria no podrá salir de la partida consignada por Economía y Hacienda al Plan Soria. No obstante cabe la posibilidad de que, dentro de este proyecto, lleguen aportaciones desde otras consejerías.

La Consejería de Economía y Hacienda apuntó ayer que la deuda del Cesefor con los propietarios de los montes con aprovechamiento micológico regulado no se puede sacar de su partida del Plan Soria. Fuentes de la institución confirmaron la existencia de una consignación de 500.000 euros para el Cesefor. No obstante será para proyectos finalistas, no para el pago de deudas o nóminas.

Según señalaron desde Economía y Hacienda, «esta subvención va destinada a la integración del Cesefor en la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León». Para ello se apuesta por invertir en la cobertura «de actuaciones de i+d+i. Con eso no se puede pagar una deuda», explicaron.

«En su momento» se determinará qué actuaciones concretas engloba esta partida. Una vez ejecutados los programas deberán justificarse. Dentro de estas actividades –investigaciones, foros, congresos...– sí se pueden englobar gastos de personal, pero siempre vinculados al desarrollo de un programa concreto de i+d+i.

Los ayuntamientos propietarios de los montes llegaron a amenazar con salir del programa Micocyl y optar por su propia gestión si no recibían el dinero que les correspondía por la venta de permisos desde 2013, los 143.000 euros antes mencionados. Tras la reunión de martes, el presidente de la UGAMMontes de Soria, Fidel Soria, explicó que Cesefor había puesto sobre la mesa su compromiso de pagar a la mayor brevedad posible gracias a la llegada de fondos a través del convenio con la Junta, Diputación y la Universidad de Valladolid (UVa). De hecho el responsable de la Unidad de Gestión explicó que «se le habían dado tres meses a Cesefor para la firma del convenio, pero con el Plan Soria llegará pronto».

Por otro lado, DIARIO DE SORIA / EL MUNDO se puso en contacto también con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para conocer si realiza aportación al Cesefor a través del Plan Soria y si en este caso podría destinarse a sufragar la deuda. No obstante por motivos de agenda no se pudo facilitar la información en la jornada de ayer.

El Cesefor es una fundación sin ánimo de lucro con más de 10 años de experiencia que trabaja en la investigación y gestión forestal, siendo en cierta medida heredero del extinto Departamento de Investigación y Experiencias Forestales de Valonsadero.

La fundación llegó a aplicar un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) y a entrar en preconcurso de acreedores, debido a que algunos balances anuales dejaron números rojos en el entorno de los 700.000 euros. Aunque la Diputación no forma parte de ese patronato su presidente, Luis Rey, intermedió entonces con el consejero de Fomento y Medio Ambiente para solicitar una dotación económica suficiente para mantener en marcha el centro y sus proyectos. La Junta se comprometió a estudiar la financiación del centro a medio plazo, con un horizonte de dos o tres años que asomaría ahora.