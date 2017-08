Hacienda amenaza con absorber 10.000 euros de depósitos olvidados del Ayuntamiento

Para los ciudadanos más despistados no es habitual olvidar algo de dinero en el bolsillo de un abrigo y llevarse una alegría meses después al encontrarlo. No obstante lo de olvidarse fondos no le pasa exclusivamente a las personas. La Delegación de Economía y Hacienda de Soria ha publicado una amplia lista de depósitos consignados en sus instalaciones y que no se han movido hace más de 20 años. La advertencia es clara: Si no se reclaman ya, pasarán a formar parte del Tesoro Público sin posibilidad de recuperarlos.

En el listado destacan dos nombres propios tanto por el número de depósitos abandonados como por tratarse de instituciones públicas. El caso más gravoso es el del Ayuntamiento de Soria, al que se le pueden escapar 10.162,03 euros repartidos en nada más y nada menos que 35 depósitos constituidos en 1994. El mayor de ellos rebasa los 7.000 euros y se creó el 14 de abril de hace 23 años, con una Corporación totalmente distinta. No obstante también hay depósitos de menos de cinco euros.

El segundo nombre ilustre de la lista es el de la Unidad de Carreteras de Soria, también organismo público, que suma 12 depósitos que no se han movido en dos décadas. En este caso la cuantía es sustancialmente menor con un monto de 339,84 euros.

No obstante resulta curioso que, si no reclaman de inmediato estos fondos, en ente de titularidad estatal los perdería en favor del Tesoro Público, también dependiente del Gobierno de España. Esto es, el dinero acabaría en el mismo bote. Además hay otros 11 depósitos de 10 particulares y empresas prácticamente abandonados que podrían volar.

El anuncio en el BOE señala que «resulta procedente considerar los referidos depósitos en efectivo como bienes abandonados incursos en prescripción y, por ende, pertenecientes a la Administración General del Estado». No obstante «durante el plazo de un mes» se podrá presentar una «reclamación justificando la interrupción del periodo de prescripción antes de su vencimiento (20 años, contado a partir del día siguiente al de su constitución)». Y si no, «se declararán bienes abandonados» y «su importe ingresado a favor del Tesoro Público».