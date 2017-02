De Gregorio priorizará el empleo y la seguridad

Yolanda de Gregorio Pachón es desde las 18.15 horas de ayer la nueva subdelegada del Gobierno en Soria en sustitución de María José Heredia. Ayer, en su multitudinaria toma de posesión, la nueva cabeza visible del Ejecutivo ya marcó algunas de sus prioridades. El empleo, la seguridad ciudadana y la voluntad de diálogo fueron tres de los grandes ejes que dejó entrever en su discurso.

De Gregorio recordó que el «cambio» experimentado en España en los últimos cinco años «ha sido más que notable» en materia económica». No obstante «visto lo acertado del diagnóstico y las medidas prescritas, toca ahora hacer un esfuerzo en la mejora del bienestar social, sabiendo que no hay mejor política social que el empleo». Por ello avanzó que «continuará siendo el principal objetivo».

En materia de seguridad estacó que «los índices de delincuencia que sufrimos en Soria permiten que nos sintamos seguros» y que el problema «no sea de primera magnitud». Sin embargo, como persona nacida en un pueblo y concejala en dos de ellos el contacto con los vecinos rurales transmite «su sentimiento cuando comprueban que han sido víctimas de un robo».

De esta forma se ofreció como «colaboradora incondicional» tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional. En sus palabras, «no escatimaré esfuerzo alguno para procurar a todos los agentes de la Guardia Civil y miembros del Cuerpo Nacional de Policía unas condiciones de trabajo más dignas», si bien no desveló más acerca de cuestiones como el traslado de la Comisaría.

En presencia de numerosos representantes institucionales también tendió la mano a través del diálogo porque «soy una persona cercana. No creo en el enfrentamiento personal como forma de solucionar ninguno de los problemas que acucian a nuestra provincia». Esta postura se amplió al hablar de la pérdida de habitantes.



«Sé que esta tierra sufre la densa amenaza de la despoblación. No es un mal exclusivo pero la azota especialmente. De ahí que el trabajo de todos los poderes públicos deba notarse actuando conjuntamente sin confrontación, buscando un solo objetivo, los intereses de los sorianos, haciendo que la responsabilidad no solo sea exclusiva de los gobiernos municipal, provincial, autonómico o nacional. Por esto pido un esfuerzo colectivo en el que los propios sorianos, sean los que más tengan que decir y hacer», sentenció la nueva subdelegada instantes después de jurar su cargo.

En otro de los temas candentes, y no precisamente por ser novedoso, también se refirió al avance de las infraestructuras. «Hay actuaciones del Gobierno de España que deben completarse», reconoció De Gregorio, quien destacó que tanto la institución que ahora rige como la Delegación del Gobierno en Castilla y León «han trabajado en el olvido para que no cayeran en el olvido viejas reivindicaciones».

En sus palabras, «se han dado pasos que no tienen marcha atrás» y como burgense constató los avances en la Autovía del Duero. «Pero, además, hay voluntad del Ministerio de Fomento de retomar las actuaciones tendentes a continuar con la A-15 desde Soria a Tudela», eso sí, sin aportar un mayor grado de concreción.

La garantía de las pensiones, el apoyo a las personas mayores y a los discapacitados, las políticas de igualdad y «un trabajo muy especial para erradicar el problema de la violencia de género y atender a sus víctimas» fueron otras de las líneas de trabajo anunciadas en la tarde de ayer por De Gregorio.

Ya en el capítulo de agradecimientos no faltaron parabienes para su antecesora «y amiga», María José Heredia, de quien afirmó que «me ha dejado el listón muy alto». El preceptivo agradecimiento a la delegada del Gobierno, María José Salgueiro, a su anterior ‘jefe’ Manuel López Represa, y a su familia y compañeros cerró un acto en el que no faltó Machado: «‘Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas».