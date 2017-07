Gordillo explora nuevas fronteras en su regreso 24 años después

Luis Gordillo, un joven que pasa de los 80 años, abrió ayer su exposición El mito de Carmen y otras historias. Con una muestra diferenciada en dos partes acerca al público soriano trabajos que difícilmente se asociarían con su pincel hace por ejemplo una década.

«No tienen nada que ver con mi obra normal», resumía el pintor sevillano en la mañana de ayer. Dibujos sobre el mito de Carmen, experimentación con la fotografía digital y un cuadro inédito y recién terminado conforman una exposición heterogénea y sorprendente que se podrá visitar hasta el 31 de julio en el Palacio de la Audiencia.

Para el autor, «si comparas el cuadro que acabo de terminar y los trabajos digitales no tienen que ver con los dibujos de Carmen». Y es que esta serie nació de la petición de su hermano José Manuel, historiador y profesor en la Universidad de Sevilla, que se propuso organizar muestras para acercar al público los grandes mitos de su ciudad. La primera fue para Don Juan y para la segunda, de Carmen, le pidió al pintor que lo ilustrase con dibujos» con una estética más descriptiva, más figurativa».

«No me ha aportado gran cosa», afirmó el autor sobre este temporal cambio de estilo, «porque he vuelto a lo mío. Pero sí que me deja la impresión de que si me pongo, lo hago». Su producción sigue así evolucionando y de hecho se define como una persona que trabaja en la búsqueda, más que en asentar una única idea.

En sus palabras, «cuando tienen que situarme en una época histórica tienen dificultades». Integrante del Grupo El Paso y casi coetáneo de Saura o Millares, sigue evolucionando. «Canogar es más joven que yo. Tendría que ser de esa generación, pero no estoy allí», explicó con una sonrisa.

De hecho, lanzó un desafío contra el conformismo. «La mayoría de artistas descubren una cosa en su juventud y se dedican a hacerla toda la vida. Eso es morirse, eso es un aburrimiento. Unos lo hacen por dinero y otros porque no tienen otra cosa en la cabeza». A Gordillo, sin embargo, le sigue gustando perderse por nuevos caminos. Durante las próximas semanas los sorianos podrán acompañarle.