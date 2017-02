El Gobierno se sumará en marzo a Numancia 2017

El Gobierno de España se sumará al fin a Numancia 2017 amparando las celebraciones bajo el paraguas de una Comisión Nacional. La previsión es que se pueda poner en marcha en marzo. La solicitud de una figura que agrupase los actos y la declaración de Acontecimiento de Especial Interés para atraer patrocinadores privados gracias a los incentivos fiscales se anunció por vez primera en agosto de 2015 y podrá conseguirse más de año y medio después si se cumple lo previsto por el Ayuntamiento.

Según confirmó ayer el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, «tuvimos una reunión hace apenas 15 días con la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura en la que ya se comprometió la constitución de la Comisión Nacional de la conmemoración que vía Real Decreto tendrá que validarse seguramente en el mes de marzo» de forma que se oficializase la implicación gubernamental con la conmemoración.

Durante la cita también «cerramos una fecha para la próxima reunión del comité científico en el que estarán presentes el director general de Bellas Artes y también la Dirección General de Actividad Cultural de la Junta de Castilla y León. Ojalá pueda asistir la consejera también», apuntó en referencia a la titular de Cultura en el ejecutivo autonómico, María Josefa García Cirac.

La nueva cita se convocará, siempre en palabras de Mínguez, «para poder seguir profundizando ya en de qué forma se incorpora el Gobierno de España a este proyecto con la constitución de la Comisión Nacional y qué actividades vamos a poder desarrollar durante las anualidades 2017, 2018 y 2019 a través de la Agencia de Conmemoraciones de España (ACE), que es la que nos falta de incorporar en el desarrollo de actividades». Una de las ideas repetidas fue la de extender las actividades durante tres ejercicios para entroncar con el cercano centenario del Museo Numantino.

«Igual que he dicho en otras ocasiones decir que íbamos demasiado solos, todo este trabajo sobre el que hemos avanzado en estas últimas semanas, en estos últimos meses, creo que nos tiene que hacer ser optimistas», reconoció el regidor municipal. «La maquinaria del Estado va lenta en su movimiento, pero una vez que avanza coge ritmo. Si conseguimos que en marzo se constituya esa Comisión Nacional creo que comenzará a andar con fortaleza» al haber conseguido aunar las voluntades.

No obstante la fecha marcada todavía puede variar con el objetivo de que la reunión cuente con la mayor representatividad posible. «Cerramos el 14 de marzo pero no es seguro porque quería asistir la consejera de Cultura y a lo mejor hay que modificar la fecha, no sé si 14, 16 ó 18» para que pueda acudir.

Uno de los objetivos de este paso es que se logren ventajas para las empresas privadas que colaboren, de forma que resulte un producto interesante para apoyar. «Nosotros planteamos en la reunión con la dirección general de Bellas Artes es que vía presupuesto del Estado desarrolláramos el elemento de Interés Excepcional de Numancia 2017 y por tanto bonificaciones fiscales para bonificación de empresas y patrocinios para todo este tiempo».

El deseo es que con tres años de programa «también pudiéramos dar tiempo suficiente como para poder abordar los proyectos del centro de recepción de visitantes. Y para poder abordar lo que nos importa que quede detrás de todo esto, que es el plan científico, el plan director desde luego ambicioso que tiene que quedar en Numancia».

Ya en clave más local, Mínguez apuntó que el jueves Ayer «tuvimos una reunión en la que estuvo presente además Enrique Baquedano (director del Museo Arqueológico Nacional y soriano), que dio cuenta de que a mediados de marzo se abrirá al público la exposición de Schulten y el descubrimiento de Numancia en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid. Es la misma exposición que luego replicaremos aquí» a partir de septiembre.

Además «estamos haciendo ahora mismo el documento de coordinación de actividades que están poniendo en marcha Diputación, Junta, Ayuntamiento de Renieblas, de Garray y de Soria para intentar generar un folleto en el que se recojan todas las propuestas culturales».