El Gobierno avala el interés público de Numancia 2017

Numancia 2017 será acontecimiento de Especial Interés Público tal y como demandaban las instituciones sorianas. La noticia se conoció ayer en el marco del Congreso Autonómico del PP de voz de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Esta decisión ya está recogida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. El documento llegará la próxima semana al Congreso de los Diputados y cuenta, desde el viernes, con el visto bueno del Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría intervino tras los discursos de los presidentes autonómicos de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y antes de pasar al capítulo del debate de las ponencias. Con el permiso del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, también presente en la cita, la vicepresidenta del Gobierno confirmó esta medida que abre la puerta a inversiones.

Asimismo detalló que en diciembre Herrera y Méndez de Vigo mantuvieron una reunión en la que el presidente del Gobierno castellano y leonés planteo al ministro la necesidad de apoyar una decisión sobre la conmemoración del 2.150 aniversario de la caída de la ciudad celtíbera. A partir de ese encuentro se comenzó a trabajar para poder incluir esta declaración en los Presupuestos del Estado.

Sáenz de Santamaría aprovechó el hilo de Numancia para establecer un paralelismo con la resistencia y resilencia de Castilla y León ante las adversidades. Tras recordar sus orígenes sorianos –a pesar de haber nacido en Valladolid– ejemplificó con el caso de Gibraltar o los esfuerzos de Rajoy para no pedir el rescate cómo ese trabajo resignado da sus frutos. También destacó que a su equipo le gustan las «políticas numantinas».

La petición por parte del Ayuntamiento de Soria y la Asociación Tierraquemada se produjo por vez primera en septiembre de 2015, cuando llegó incluso al Congreso a través del Grupo Socialista pero fue rechazada. Finalmente, si todo sigue el curso previsto, recibirá el visto bueno definitivo en breve.

Además de la prestancia nacional e internacional que da el reconocimiento como acontecimiento de Especial Interés Público, esta medida conlleva una serie de beneficios sobre todo de tipo fiscal. Gracias a ello las empresas patrocinadoras que se sumen a la conmemoración obtendrán ventajas económicas y de visibilidad por su mecenazgo, lo que convierte a este evento en algo más atractivo para recibir aportaciones de grandes compañías nacionales.

La noticia fue calificada por su impulsores sorianos como positiva de forma unánime, si bien en algunos casos se confió en que esta declaración este vigente hasta 2019 dado que la conmemoración se pretende extender durante tres ejercicios con el objetivo de que deje como poso el esperado plan director para el yacimiento.

AYUNTAMIENTO DE SORIA. El alcalde, Carlos Martínez Mínguez, consideró que se ha dado un paso «lógico porque viene a refrendar las palabras de Méndez de Vigo y lo que comprometieron» en distintos contactos. «Es importante porque al final supone recoger los compromisos», por lo que deseó que se plasme de forma efectiva estableciendo una línea de colaboración institucional.

No obstante recordó que «esto es sólo el comienzo de... El interés general ya estaba recogido en 2016, pero avanza despacio». Mínguez confió en que la declaración se extienda «durante los años 2017, 2018 y 2019. Pedimos que la conmemoración esté en los presupuestos de este año y que llegue a las tres anualidades», englobando toda la conmemoración.

AYUNTAMIENTO DE GARRAY. Su alcaldesa, María José Jiménez, consideró que se trata de una noticia «estupenda» para poder acometer con más fuerza Numancia 2017. «Bienvenido sea». No obstante incidió en que se trata de «algo lógico y normal ya que hay implicación de varias administraciones». Por ello parecía obligado «que el Gobierno se implicase con ellas» para reforzar y aglutinar un trabajo puesto en marcha desde varios frentes públicos.

DIPUTACIÓN. Su presidente, Luis Rey, también recordó la declaración de 2016 «y ya dijimos que era corta, que tiene que ser por tres años». A falta de más datos «suponemos que será algo parecido a lo que había» el año anterior aunque no terminó de ponerse en marcha.

Para Rey sería importante tener en cuenta qué período temporal abarca la declaración, pero también conocer cual es la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales. «Lo deseable sería que no estuviese condicionada a los presupuestos porque no sé cuándo se van a aprobar» en el Congreso. «Tendría que haber un plan B por si acaso no saliesen adelante».

No obstante calificó el anuncio realizado ayer de «buena noticia» y deseó que «esa Comisión y esa declaración sean un empujón más» a Numancia 2017. También confió en que «la colaboración del Estado se traduzca en incorporar alguna actividad más potente».

TIERRAQUEMADA. Su presidente, Alberto Santamaría, aseveró que «en principio ya es algo. Es bueno que el Gobierno haya dado el paso en cuanto a apoyar a Numancia 2017», aunque será mejor si lleva «consignación presupuestaria».

Asimismo y aunque «no es cuestión de correr, es necesario que el Estado sea consciente de la demanda de infraestructuras en el yacimiento a mayores». Por ello apostó porque desde Soria no se transmitan «sólo valores», sino también la petición de mejora.