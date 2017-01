Fomento actualiza la evaluación ambiental de la A-15 por Ágreda

El Ministerio de Fomento ‘saca’ a información pública el documento técnico para la actualización del procedimiento de evaluación ambiental del tramo Fuensaúco-Ágreda (Oeste) de la Autovía A-15, todo en territorio de la provincia de Soria. Una exposición que se extenderá durante 30 días hábiles, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tanto el documento como el estudio de impacto ambiental quedarán expuestos al público, para su examen por quien lo estime oportuno. La revisión se podrá llevar a cabo en los Ayuntamientos de Ágreda, Renieblas, Candilichera, Arancón, Aldealpozo, Valdegeña, Villar del Campo, Pozalmuro, Matalebreras y Ólvega, que son los directamente afectados. También, en días hábiles y horas de oficina, en la Demarcación de Carreteras del Estado, sito en la Avenida del Cid, de Burgos.

Sgún se indicó, el Ministerio aprobó en diciembre, de forma provisional, el documento técnico para esta actualización y su correspondiente estudio de impacto ambiental, recomendando como solución más favorable la denominada alternativa 2 por un presupuesto de licitación estimado de 172,16 millones de euros, que no incluye la cantidad de 36,15 millones en concepto de IVA (21%).

Asimismo, el documento estudia el planeamiento urbanístico, cartografía, geología, procedencia de materiales, climatología, hidrología, drenaje, tráfico, trazado geométrico, movimiento de tierras, pavimentos, estructuras y servicios afectados. Además hace un análisis ambiental de las alternativas considerando los efectos producidos, proponiendo medidas protectoras y correctoras y estableciendo el Plan de Vigilancia Ambiental.

No obstante, se podrán remitir alegaciones relativas al impacto ambiental de las alternativas sometidas a información pública, es decir, tanto de la A-15 entre Fuensaúco y Villar del Campo y entre esta población y Ágreda. La alternativa preseleccionada parte en un principio del final del trazado de la A-15 entre Los Rábanos y Fuensaúco y evita la afección del yacimiento arqueológico de La Magañesa.

No obstante, todas las alternativas se someten a información pública y pueden ser finalmente seleccionadas tras el análisis de las alegaciones y el proceso de evaluación ambiental. En el documento, se incluyen tres enlaces. El de Aldealpozo conecta con las carreteras N-122 y SO-P-2015 y las poblaciones de Omeñaca y Aldealpozo; el de Villar del Campo, con la N-122, la SO-P2003 y la población de Villar del Campo, y el de Matalebreras, con la N-122 y la SO-380 y la población de Matalebreras.

Por su parte, la Plataforma Soria ¡Ya! insta al Ministerio de Fomento a incluir en el estudio de impacto ambienta de la Autovía de Navarra (A-15), entre Ágreda y Tudela de Ebro, la conexión con la A-68. Además, recuerda que este ‘nudo’ ya se recogía en el estudio informativo de esta nueva vía, que daría continuidad a la Autovía del Duero (A-15) y completaría el trazado de la A-15 hacia el este peninsular.

En un comunicado, la Plataforma sostuvo que la ausencia de esta infraestructura no la atribuyen a una voluntad de no construirla, pero expresó su "sorpresa" por no contemplarse. Por ello, han presentado una alegación al documento que actualiza el procedimiento y estudio de impacto ambiental de la autovía entre la localidad soriana de Ágreda y Tudela, ya en Navarra.