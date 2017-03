FOES exhibe un gran frente social de apoyo a la vaquería

La sociedad soriana respalda la vaquería de Noviercas. Ayer, 30 representantes de otras tantas instituciones, colectivos y asociaciones rubricaron en la sede de FOES un documento de defensa inequívoca y unánime del proyecto. Desde miembros de la Cámara Alta hasta alcaldes de pequeños municipios pasando por empresarios lo tuvieron claro: «No podemos perder una oportunidad de estas características», resumió el secretario general del PSOE y alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, sobre el sentir generalizado.

El documento en defensa de la vaquería concluye que «los abajo firmantes apoyamos a la citada empresa, Valle de Odieta, y con ello apoyamos a la inversión empresarial prevista en la provincia de Soria, concretamente en el municipio de Noviercas. Así mismo valoramos muy positivamente esta iniciativa, por implicar un revulsivo socio económico, así como una importante oportunidad de generación de actividad económica y en definitiva, progreso y vida para nuestros pueblos, comarcas y para la provincia de Soria».

Como antecedentes, la larga lista de apoyos reseña que «en las últimas décadas, el descenso de la cabaña de vacuno de leche en España ha sido del 37,67%; del 54,64% en Castilla y León; y del 89,13% en Soria».

Asimismo recoge que «el sector lácteo es deficitario en España, pues según datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la balanza comercial (diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa) para satisfacer el consumo nacional de leche y productos lácteos es deficitaria en un 13%», por lo que la vaquería tendría encaje en el panorama nacional. A ello sumaron «que la libertad económica y la libertad de mercado son dos de las reglas fundamentales de la sociedad en la que vivimos, y en el marco de la Unión Europea».

Al haber desparecido la cuota láctea, «la cual asignaba una determinada capacidad de producción a cada uno de los países de la Unión Europea, se ha producido, de facto, una liberalización en el mercado de la producción de leche».

Asimismo «según los datos objetivos publicados recientemente por las autoridades municipales de Noviercas, los dos principales problemas que se han venido argumentando últimamente en prensa no son correctos». Una de las cuestiones planteadas es la del consumo de agua por parte de los animales, cuyo dato se matiza en el comunicado «La futura explotación consumirá 2,5 millones de litros de agua al día (y no los 6,5 millones, como se ha publicado)» en determinados medios contrarios al proyecto.

En lo tocante al tratamiento de los residuos, «se realizará una gestión de purines con planta de biometanización integrada en la propia explotación (y no se producirá ningún vertido masivo incontrolado de purines). Este tipo de gestión es un concepto mucho más avanzado y más respetuoso con el medio ambiente y con el cambio climático que la gestión tradicional mediante esparcimiento de purines». La exigencia municipal pasa por no conceder la licencia de actividad hasta que no esté construida esta planta de tratamiento.

Entre sus ventajas, consignadas también en el escrito apoyado por la inmensa mayoría de los agentes sociales sorianos, se citan como grandes ventajas que «se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero; se cubrirán las necesidades de energía de la propia explotación ganadera (electricidad y calor), sin consumo de energías generadas a partir de combustibles fósiles; s aprovecharán todos los purines para la producción de compost y de fertilizantes ecológicos; y se ahorrarán incomodidades para el entorno (reducción de olores, reducción de insectos y no proliferación de semillas)».

Sabedores de que la empresa Valle de Odieta «tiene previsto invertir cerca de 95 millones de euros en un nuevo proyecto empresarial de explotación de vacuno de leche en Noviercas», los firmantes se mostraron plenamente conocedores de «la importante repercusión que el mismo tendrá en la economía provincial». Por ello enumeraron una serie de beneficios de la instalación.

Así, señalaron que «ayudará a dinamizar la economía local, comarcal y provincial, generando actividad de forma directa». También contribuirá «a dinamizar el sector agrícola-ganadero y por tanto el medio rural», así como a crear «puestos de trabajo directos» induciendo «la creación de actividades auxiliares, con sus consiguientes puestos de trabajo indirectos».

Así, los 30 colectivos representados en el documento «deseamos que la empresa Valle de Odieta lleve a cabo toda la tramitación medioambiental oportuna y que la administración competente en esta materia sea estricta y diligente en el examen y autorización de la misma, siempre conforme a la normativa aplicable» en la actualidad.

Más allá de la declaración institucional, hubo voces que justificaron con cifras la conveniencia e incluso necesidad de poder desarrollar el proyecto. Fue el caso del presidente de la Diputación Provincial de Soria, Luis Rey, quien recordó que «en esta provincia hemos tenido hasta 450 explotaciones» de vacuno de leche. «Ahora quedan dos», las mismas que sostienen la producción de la Denominación de Origen Mantequilla de Soria.

Apuntó asimismo que «en Castilla y León hemos tenido 200.000 y pico vacas y ahora quedan 90.000. Los problemas del sector no son los de esta explotación. Esta explotación va a permitir mantener la producción». Rey destacó que más allá de los 250 empleos previstos sumaría puestos indirectos.

Por su parte el alcalde de Noviercas, Pedro Millán, lanzó varias preguntas a las Comunidades desde las que más se protesta por la iniciativa. «¿Desde la provincia criticamos el estudio medioambiental de los altos hornos del País Vasco? Aragón tiene 6,6 millones de cabezas de porcino y aquí hablamos de 20.000 vacas. ¿En qué se nos está comparando?».

Aunque ayer no pudieron firmar, el Pleno del Ayuntamiento de Borobia acordó el lunes «apoyar el manifiesto de apoyo el proyecto empresarial de Valle de Odieta, y al Ayuntamiento de Noviercas, para que ese proyecto sea una realidad».