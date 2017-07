La Fiscalía recurre la absolución de las cuatro trabajadoras de la guardería 'El Trébol'

La Fiscalía ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Penal que absuelve a las tres técnicos y la directora de la guardería El Trébol de la capital acusadas por el Ministerio Fiscal de 16 delitos, cuatro de trato degradante y 12 de malos tratos, y nueve faltas de vejaciones injustas, al considerar la titular del Juzgado de lo Penal de Soria que «no puede estimarse acreditados los hechos objeto de acusación».



La Fiscalía solicitaba penas que sumaban catorce años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación especial para desempeñar trabajos vinculados a la educación o cuidado de menores para las cuatro empleadas de la Escuela de Educación Infantil que, paralelamente, fueron expedientadas por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, de la que depende el centro.



En la resolución judicial, la juez considera probado que «el ambiente laboral dentro del centro de educación infantil era tenso, con enfrentamientos personales entre algunas de las técnicos que allí trabajaban, las encausadas, y en especial, a partir de la reincorporación a su puesto de trabajo de una de ellas tras una baja laboral en el año 2014». En los hechos probados de la sentencia, también se puntualiza que las tres técnicos acusadas se opusieron a que en el centro realizasen prácticas formativas las alumnas del IES Machado-Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil. Sin embargo, en el curso 2014-15, entre los meses de marzo a junio, realizaron prácticas en el centro tres alumnas del IES Machado que son las que inicialmente comunican los hechos que fueron juzgados.



La magistrada argumentó en los fundamentos de derecho de la resolución judicial, contra la que se ha presentado ya recurso de apelación, que seis testigos que se denominaban como «grupo bueno» son «las únicas que presencian agresiones y malos tratos y que, por tanto, sustentan la acusación del Ministerio Fiscal».



La magistrada expone en la sentencia que no están acreditados los sucesos de malos tratos y de trato degradante que denuncia la Fiscalía y no cree que la directora «fuera conocedora o consciente de la existencia de ningún tipo de maltrato a menores en la guardería, ya que no ha resultado acreditado que tales malos tratos se produjeran».