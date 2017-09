Faltan médicos en los servicios de radiología, digestivo y anatomía patológica

El hecho de que Soria no sea el destino imaginado para tantos especialistas que terminan su formación de años y buscan aplicar sus conocimientos supone un grave problema cuando se trata de cubrir las necesidades hospitalarias de la provincia. Los sindicatos lo evidencian, también la propia Gerencia de Salud, todos ellos conscientes de los «esfuerzos» que se desarrollan desde la Consejería de Sanidad para cubrir las vacantes existentes, muy variables y de difícil cobertura la mayoría de las veces.

En ese sentido, ambas partes coinciden en la necesidad de que desde Valladolid se dé definitivamente forma al plan de incentivos para profesionales en centros de difícil cobertura, como es el caso de Soria. Sólo así, estiman, se podría dar solución al lastre que supone para la provincia la falta de profesionales en determinadas especialidades. Tres radiólogos, un especialista en digestivo y otro en anatomía patológica son las vacantes que arrastra el hospital, después de que, afortunadamente, haya conseguido cubrir la plaza de cardiólogo recientemente, al igual que la de oftalmólogo.

«Nos falta un especialista en digestivo pues se ha quedado en dos el servicio, pero somos optimistas porque hay una persona que termina la especialidad en mayo y tiene intención de quedarse», indicó el director médico de Atención Primaria, Javier Iglesias, quien añadió que desde Sacyl se están realizando esfuerzos para dotar de médicos a todos los servicios.

En anatomía patológica sería necesario sustituir al facultativo jubilado, pero de momento la plaza no ha salido, pendiente de desvincularla de la jefatura del servicio.

El mayor problema se encuentra en radiología. «No hay especialistas suficientes, ni para Soria ni para los grandes hospitales de otras provincias», aseguró Iglesias. Actualmente hay siete en el hospital y deberían ser diez.

«Cualquier incentivación económica, en puntuación para luego trasladarse, o que permita mayor conciliación laboral y familiar sería muy positiva, pero el handicap es la localización de esta provincia. Es un sitio pequeño que tiene mayores dificultades para cubrir plazas», reconoció el director médico sobre la conveniencia de un plan que estaba elaborando la Consejería.

«Sabemos que existe el plan de incentivos pero no se nos ha dicho nada», lamentó desde UGT María José López, quien reconoció, no obstante, que desde el sindicato les consta la intención de que las reposiciones de especialistas sean del cien por cien. «El problema es que no quieren venir a Soria», matizó López, eso sumado al hecho de que la demanda de determinados especialistas en común en numerosos centros de España y a la hora de poder elegir, la provincia soriana no es precisamente de las primeras opciones. Este es uno de los asuntos que abordarán los sindicatos en la junta de personal prevista para el martes.

Desde Comisiones Obreras comparten la necesidad de contar con ese plan de incentivos lo antes posible. «Queremos que se dé a conocer y estamos muy interesados en que se lleve a mesa sectorial para que haya debate y podamos aportar», indicó María Jesús Sotillos.

En cualquier caso y hasta que este proyecto eche a andar, para lo que no hay fecha y ninguno de los agentes implicados en la provincia tiene constancia de su desarrollo, CC.OO. reclama que los puestos se cubran mediante oposición de forma preferente, o bien que se formalicen contratos adecuados, rechazando los de corta duración o por guardias.