La falta de medios de la Policía causa el reproche del Defensor del Pueblo

El informe MNP de 2015 elaborado por el Defensor del Pueblo revela varias deficiencias cometidas tanto en las dependencias de la Policía Nacional como en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria durante la citada anualidad. Los reproches principales se deben a la ausencia de sistemas de videovigilancia y, en el caso de la Comisaría, por la coincidencia de denunciantes y detenidos en el mismo espacio. Desde los sindicatos policiales aseguran que muchos de los errores detectados se deben a fallos puntuales que ya han sido corregidos. En cuanto a las deficiencias de infraestructuras esperan que el informe del Defensor del Pueblo sirva para que el Gobierno ponga los medios para su corrección.



En el informe sobre la Comisaría de Policía Nacional se reclama la instalación un monitor de videovigilancia en la zona de los calabozos. En el mismo documento se señala que la sugerencia ha sido aceptada y que el sistema estaba siendo instalado. Desde el sindicato policial SUP, José Ignacio Lahuerta, asegura que esa circunstancia ya está corregida. Asimismo, desde el Defensor del Pueblo se incide en la necesidad de que las personas detenidas «accedan por la puerta de entrada lateral evitando que puedan coincidir con el público que acude a estas dependencias a realizar gestiones». Con respecto a esta circunstancia, desde la SUP aseguran que hay una instrucción al respeto y que se intenta cumplir en la mayoría de los casos, no obstante, advirtió, hay circunstancias en las que es imposible debido a las deficiencias del propio edificio de la Comisaría. «Se intenta cumplir, pero las instalaciones son un desastre, en la puerta lateral está también al lado de la entrada al DNI y hay veces que hay mucha gente y no se puede utilizar». Ante esto, la SUP insiste en que «seguimos planteando la imperiosa necesidad de contar con unas nuevas instalaciones».



El Defensor del Pueblo también se sugiere «adoptar las medidas oportunas para que los detenidos no sean sacado de sus celda para realizar gestiones o una entrevista antes de prestar declaración asistido por un abogado y en caso necesario, que en la ficha de custodia se consigne expresamente su objeto y duración». En este mismo ámbito se indica que no se archiven copias del parte de asistencia expedido por el médico en el que figura el historial clínico del detenidos. Desde la SUP aseguran que «no tenemos constancia de este tipo de anomalías porque si no las hubiésemos denunciado». Lahuerta insiste en que «son cuestiones muy técnicas, pero tenemos todo registrado en documentos internos, todo lo relacionado con la hoja de custodia se hace de manera rigurosa».



Con respecto a la situación de la Comandancia de la Guardia Civil, se detectaron varias deficiencias de procedimiento y algunas referidas a las infraestructuras. El Defensor del Pueblo cuestiona que el sistema de videovigilancia «no cubre» el interior de las celdas y que una de las dos cámaras «no funcionaba». También se queja de que las imágenes son «en blanco y negro» y que «no está previsto que las mismas queden grabadas». Desde la Guardia Civil se acepta la queja pero alude a que la resolución «está pendiente de disponibilidad presupuestaria». Desde la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) incidieron en que «no entendemos como una institución del Gobierno pone en evidencia un fallo y el mismo Gobierno es el que pone impedimentos para que se solucione el problema».



En cuanto a los procedimientos de detención, desde el Defensor del Pueblo se exponen varios problemas relacionados con el registro de las actuaciones que tienen lugar con las personas que son detenidas, así como la existencia de copias de los informes médicos con datos personales o la falta de información sobre la posibilidad de interponer procedimientos de habeas corpus. Para la AUGC todas estas cuestiones atañen a «hechos puntuales» o «errores individuales». «Desde la AUGC damos importancia a este informe y solicitamos que para evitar este tipo de errores se intensifique la formación», subrayan.



Por último, en el informe también se solicita adoptar las medidas para que todos los agentes «independientemente de la prenda del uniforme que se utilice, porten la placa identificativa en un lugar visible». Desde la AUGC recordaron que todos los uniformes «están constituidos para portar la placa» aunque admite que «se está generalizando el uso del uniforme de gala y no cabe el número». «Es inoperativo y lo criticamos, esto se soluciona se impone el uniforme de servicio», explican.