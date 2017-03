Exhumación en Quintana Redonda por el legado de la Duquesa Roja

Quintana Redonda vivirá pasado mañana jueves la exhumación del cuerpo de José Leoncio González de Gregorio, el que fuera de marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, popularmente conocida como ‘la Duquesa Roja. El desenterramiento del cadáver servirá para dilucidar si Rosario Bermudo Muñoz, una mujer sevillana de 66 años puede ser, como reclama, hija del aristócrata, fruto de una relación extramarital con una joven empleada de hogar, acontecida en Madrid a principios de los años 50.

Esta demanda de paternidad, que puede otorgar una herencia exhorbitante y millonaria, fue admitida por un juzgado de Madrid, desde donde se determinó la antedicha exhumación, en la que estarán presentes un médico forense, el secretario judicial, los abogados de las partes, procuradores y el personal encargado del cementerio, según confirmó a DIARIO DE SORIA EL MUNDO, Fernando Osuna, el abogado que ha impulsado la demanda de la presunta hija.

El procedimiento, que se seguirá este jueves en territorio soriano, permitirá obtener una muestra de resto óseo del primer cónyuge de la Duquesa Roja, que posteriormente será analizado a su llegada a las instalaciones del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Intfc), en Madrid. Esta ‘prueba’, que estará bajo estricto control judicial, será precintada y sometida a la preceptiva cadena de custodia hasta su llegada al centro médico en la capital de España.

Osuna estima que el resultado de este análisis puede estar disponible a lo largo del próximo trimestre, aunque elude fijar un plazo temporal exacto para la evacuación del resultado arrojado por los restos orgánicos a recoger. En cualquier caso, presume que es más que posible que tras la celebración del juicio, en el que se verá el dictamen forense, pueda emitirse una sentencia «antes de final de año».

El proceso abierto, no exento de tensiones y recursos, alcanzará este jueves uno de sus momentos más ‘sensibles’ y críticos con un desenterramiento que el abogado de la demandante asegura que «no nos gusta, pero no hemos podido evitar».

La razón está en que el ofrecimiento de María del Pilar Leticia González de Gregorio y Álvarez de Toledo, hija matrimonial de Luisa Isabel y José Leoncio, se consideró insuficiente y no concluyente por parte del juzgado encargado. «El resto de hijos no quisieron acceder y se negaron a someterse a la prueba de ADN, razón por la que no quedó otro remedio que solicitar la exhumación», razona Osuna, quien también entiende la desazón que provoca esta acción «porque conlleva momentos muy dolorosos y penosos anímicamente, pudiendo producir un efecto negativo, pero era la única forma posible y por eso el juez decidió acordarlo así», defendió el abogado en conversación ayer con este periódico.

En relación al montante económico en juego, fijado en principio entre los 2 y los 4 millones de euros, Osuna optó por la prudencia y la discreción, asegurando que es un monto «muy difícil de estimar», dado que hay distintos aspectos a valorar «como rentas y beneficios de algún inmueble rústico y urbano, incluso viviendas no inscritas en el Registro de la Propiedad o que pudieran estar sacadas de la masa hereditaria por venta o donación». Eso más el nudo gordiano que cuelga de la casa y archivo de Medina Sidonia, que también repercutiría en los descendientes, independientemente de su concepción «dentro o fuera del matrimonio».

Esta batalla judicial, que enfrenta dos mundos con la lucha de clases como lejano mar de fondo, deja a pie de tumba a una mujer que lucha por ser la primogénita de José Leoncio González de Gregorio y Martí, tal y como sostiene.

MUY ESPERANZADA, INQUIETA Y ¿CON CUATRO HERMANOS?

Rosario Bermudo sabrá si Leoncio, Pilar y Gabriel, los tres hijos que su presunto padre tuvo con la Duquesa Roja, además de Javier, un cuarto descendiente reconocido hijo de otra relación, son sus hermanos y si como parte de la ‘familia’ tiene derecho a parte de un legado que se estima tan rico como polémico y cuyo epicentro está en el Palacio de Medina Sidonia, ubicado en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, que alberga uno de los archivos privados más importantes de Europa. También de los más disputados.

La batalla legal, también pública y notoria, que ha enfrentado de una parte a los hijos de la Duquesa Roja con su esposa, Liliane Dalhmann, con la que se casó en 2008 en articulo mortis, y segundas nupcias, tras dos décadas de relación personal. De la Fundación Casa Medina Sidonia se ha llegado a escribir que en su archivo conserva seis millones de documentos históricos.

Bermudo en los días previos a la exhumación está «muy intranquila», confesó ayer a este periódico su abogado, Fernando Osuna, quien también puso el foco en «la poca formación» y en la humilde condición laboral de su patrocinada «que ha trabajado toda su vida como empleada de hogar en Madrid», conteniendo su historia familiar y personal.

«Está inquieta sí, pero también esperanzada», valora su representante legal. También está, en cierto modo, satisfecha, aunque solo sea «porque ha conseguido que la justicia haya escuchado su petición». Con más camino por andar, Quintana Redonda será el paso inminente y doloroso. Tras el desenterramiento de su presunto padre este jueves, el cadáver de quien en su día presuntamente se desentendió de ella, volverá a ser inhumado. Quizá con otra condición y sólo cuatro días después de la celebración del Día del Padre.