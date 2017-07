Los ex del PP formalizarán hoy su condición de diputados no adscritos

Los diputados críticos del PP se reunieron en la tarde de ayer para poder completar la firma y documentación necesaria para presentar a lo largo de la mañana de hoy en la Diputación de Soria su solicitud de integración en el grupo de los no adscritos tras haber formalizado previamente su baja en el Partido Popular.

Con este paso, necesario de cara a agilizar el procedimiento necesario con la intención de no lastrar el funcionamiento de la institución provincial, se da por finalizado un primer proceso que permitirá abrir un periodo de contactos, encaminados a articular una fórmula con la que optimizar las bases que provocarán un cambio tanto en el organigrama político como en los sueldos asignados a la oposición, algo a analizar también después de la ‘renuncia’ de los seis diputados.

Luis Rey, presidente de la Diputación de Soria, aseguró ayer que la institución trabaja para garantizar la mejor ordenación posible de las comisiones, regulando también aspectos cruciales de cara al funcionamiento rutinario de Diputación. En este capítulo se prestará atención preferente al modo en el que podrán intervenir los portavoces del PP y el de diputados no adscritos en los plenos, dado que será necesario armonizar la oratoria de ocho diputados, algo que dependerá, advirtió, «de la voluntad de todas las partes».

Rey solicitó buscar «la solución más cómoda para que afecte lo menos posible al funcionamiento de la institución». A renglón seguido, el dirigente socialista apeló a «tocar lo menos posible el funcionamiento de la casa para que sigamos funcionando igual de bien que hasta la fecha».

Por normativa, los diputados no adscritos tienen derecho a estar presentes en todas las comisiones, lo que sería «un despropósito», dijo sin ambages. Eso sí, el presidente de la Diputación indicó que «la normativa impide dejar en mejor situación a los no adscritos de cómo estaban anteriormente. Habrá que hablarlo con los grupos, aunque ahora habrá que decir mejor con los diputados». Rey concluyó pidiendo que los diputados dejaran a un lado guerras y rencillas personales.

Y es que la ley antitransfuguismo impediría a los nuevos diputados no adscritos beneficiarse de la situación anterior, cuando pertenecía a un grupo político en este caso el PP. En este caso hay que recordar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León estimó un recurso interpuesto por concejales del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, contra una convocatoria urgente y extraordinario de un pleno, en marzo de 2013, y contra los acuerdos adoptados. Ese Pleno se aceleró para que concejales que iban a pasar al grupo no adscrito optaran a retribuciones todavía como miembros del PP, grupo al que pertenecían antes de la moción de censura. En ese Pleno hubo un reparto de responsabilidades y se establecieron retribuciones que no hubieran podido si se hubieran pasado al grupo no adscrito por la ley antitransfuguismo. El Juzgado posteriormente anuló la composición y las retribuciones que obligó a devolver el dinero cobrado.

Rey advirtió de que si los ocho diputados que ahora formarán el grupo de no adscritos quisieran formar parte de las comisiones éstas «se convertirían en plenos» con la consiguiente falta de operatividad de las sesiones. «Para mantener el equilibrio y la proporción del resultado electoral, habrá que buscar una alternativa, de forma que tanto el PP como los no adscritos tengan una representación suficiente», apuntó.

El presidente habló asimismo de las liberaciones de los grupos y su personal, aunque eso tiene «miras más avanzadas» y se dejará para después del pleno de agosto. Se refirió a «esa pequeña tarta, pequeña en relación a otras diputaciones, de las liberaciones de personas dedicadas a los diputados y sus proyectos. Eso puede esperar y no corre tanta prisa. Entre otra cosa porque los cargos son de libre designación del presidente, que es quien nombra y quien cesa. Otra cosa es que el presidente respete las propuestas que han hecho los grupos», añadió.