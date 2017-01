Un etnocidio impúdico y silencioso

Soria es la suma resultante entre demografía y eutanasia, una resta de la que ‘nace’ la demotanasia. Un concepto helador, el del «etnocidio silencioso», que se produce, impúdicamente, frente al desinterés urbano y a la pasividad institucional.

Esta suerte de patria vacía, con la nada por bandera, cuenta con la precisa descripción de un periodista sin miedo a las palabras, Paco Cerdà, que ha firmado otro libro imprescindible, ‘Los últimos’, publicado este mes de enero por la editorial Pepitas de Calabaza, como reflejo incontestable de otro doloroso éxodo humano, «transmutado en metástasis de la desolación», sostiene desde sus líneas.

Cerdà, repasa con compromiso y un indisimulado punto de necesario activismo, la crítica situación de abandono que amenaza con extinguir, entre otras provincias, a Soria, la joya de la corona de la despoblación, un punto cercado por la «fe amarilla», en un guiño a Julio Llamazares y a los cirujanos que operan a corazón abierto.

Los últimos permiten una indagación de raíz en la soledad, «en el silencio y en la capacidad de resistencia por parte de una tierra desgastada, cercana a la nada». La que representan ocho personas por cada 140 campos de fútbol. O peor, una densidad que censaría a 16 ciudadanos en todo Mónaco o, casi el acabose, a 4 en la Ciudad del Vaticano. Datos contenidos, datos demoledores.

El libro de Cerdà transita por la Ruta 66 de la despoblación, desde el hígado de su zona cero, para afirmar que «quien no consume está muerto» y que, sin embargo, hay ‘muertos’ que se resisten «a ser enterrados antes de hora».

Esta mirada profunda, atrapada en negro sobre blanco, presenta una incursión, «con el ocaso de la trashumancia de fondo», por las Tierras Altas de Soria, «más extensas que Madrid pero con una población que cabe sentada en el Teatro Real».

Cerdà reverdece a Machado, quien dijo, después de recorrer los interiores de Soria, «tierras pobres, tierras tristes, tan tristes que tienen alma», pisando «los paisajes fríos en su natural desnudez, henchidos de una soledad que hiela y un silencio que congela. Era 1910. Por entonces, toda la provincia soriana que sedujo e inspiró al poeta tenía 162.000 habitantes». Las almas sorianas han caído a 90.000.

«Sólo once de sus 183 municipios superan el millar de habitantes. El segundo más grande, Almazán, ni siquiera llega a los seis mil censados. Seis de cada diez pueblos sorianos no alcanzan ya los cien vecinos empadronados, y eso que los números hinchan la esmirriada realidad. Se ha producido un éxodo cuyo lento y callado goteo pretende disfrazar los ropajes de la epidemia. Ha acontecido un vaciamiento humano cuyo principal agujero negro tiene nombre machadiano: Tierras Altas. Son pobres, tristes y con alma, cómo si no siendo altas».

La excursión del periodista por Soria encontró voces calladas y voces plenas. Entre ellas, la de la etnóloga y escritora Isabel Goig y la de los ‘vecinos’ de San Pedro Manrique y de los pueblos deshabitados de Sarnago y Aldealcardo o, también, del diminuto Bretún.