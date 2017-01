Un estudio hidrológico para la vaquería de Noviercas

La Diputación provincial prevé encargar un estudio hidrológico en los diferentes acuíferos cercanos a la vaquería que proyecta construir la cooperativa Valle de Odieta, según reconoció ayer el presidente de la institución, Luis Rey, quien además confirmó que falta un propietario por estampar su firma (reside en Terrasa, Barcelona), «una parte muy pequeña del proyecto».quien añadió que solo le falta una firma para completar la adquisición de los terrenos.



«Tenemos las firmas o el compromiso de que nos la van a traer ya. El tema está desbloqueado y resuelto, y ahora falta este fleco. Hemos tenido ocasión de hablar con el empresario la semana pasada y entiende que con estos compromisos encima de la mesa, hay que dar ya el siguiente paso y empezar a trabajar en el proyecto, en el tema ambiental y del agua y hacerlo todo de forma paralela para relanzar el proyecto, una vez cumplido el primer requisito, que era disponer de la propiedad de los terrenos», destacó.



La empresa prevé abrir en esta localidad la vaquería más grande de Europa con 17.000 cabezas de ganado, para lo cual invertirá 93 millones de euros.



Sin embargo, en el camino, parece que también gana algún que otro detractor más. Si el secretario regional de Coag Castilla y León ya se mostró contrario al proyecto y Podemos hizo lo propio hace tan solo una semana, ahora el turno le ha tocado a la Organización de Productores de Leche (OPL). En un comunicado, la OPL dice no entender cómo por ejemplo «cuando el Gobierno está recibiendo ayudas desde Europa para incentivar la reducción de la producción láctea, alegando que hay una sobreproducción, llega la Junta de Castilla y León y decide inyectar con dinero una macro granja en Soria donde se pretende todo lo contrario; qué se aclaren o reducimos o producimos más».

La OPL también añade que «es un proyecto que no tuvo apoyo en Navarra», aunque en realidad no sólo lo tuvo por parte de muchos sectores políticos sino que fue muy criticada la ‘fuga’ a otra Comunidad. La organización subraya que la vaquería «es aplaudida porque va a crear, supuestamente, 250 puestos de trabajo, y nosotros nos preguntamos ¿abastecer con leche a una macro quesera no va afectar a ninguna otra empresa, a ninguna cooperativa, no van a cerrar otras? Especialmente en un momento en el que todos los días repetimos que no se vende ni queso ni leche».



El colectivo de ganaderos también analizó las declaraciones del comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, quien rechazó que se hubiera producido una subida del precio de la leche, ni en España ni en el resto de países de la Unión Europea, tal y como se refleja en los informes de la European Milk Board.



Señalan además «desde luego las protestas no atienden a ningún vicio». Denuncian que mientras ven cómo las industrias triplican sus beneficios, «los ganaderos seguimos endeudándonos por no cubrir los gastos de mantenimiento de nuestras explotaciones y por tanto tampoco por no cubrir tampoco los costes de producción. Si nuestros mandatarios, en palabras de Hogan son conscientes de la fragilidad del mercado y dicen que lo seguirán controlando nos preguntamos cómo ahora sacan a la venta la leche en polvo intervenida, cuando la crisis está lejos de darse por rematada».

Asimismo, subrayan que «no vemos un establecimiento de precios real, no vemos una figura mediadora que vigile el cumplimiento de dichas medidas por parte de la industria y la distribución y no vemos sanciones a los incumplidores. Por ver no vemos tampoco a la ministra de Agricultura española, que directamente ni siquiera asistió a la reunión de ministros de agricultura en Bruselas, dejando en manos extranjeras el futuro del sector ganadero en España, un sector que no le interesa lo más mínimo a nuestro Gobierno», lamentaron.