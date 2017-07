Un accidente automovilístico ocasionado en agosto del año pasado por una cierva de más de 200 kilos en las cercanías de un polígono de Soria capital está en la raíz de una singular iniciativa en pro de la seguridad vial con la que tres moteros leoneses pretender realizar una ruta que les está llevando a atravesar 18 países europeos, recorriendo 15.000 kilómetros que devorarán con el objetivo de reivindicar un cambio de ley, dado que la actual la consideran «totalmente injusta».

Antonio Rodríguez Tesón, que esquivó milagrosamente la muerte tras este accidente del que salió con vida gracias a que viajaba «en un vehículo de alta gama», es uno de los tres ases de esta iniciativa que cuenta con el respaldo de la Fundación Avata, organización de ayuda al accidentado.

Rodríguez Tesón, que atendió la llamada de este periódico ya en Dinamarca, recuerda como a duras penas salió «por el portón de atrás del vehículo», siendo ayudado por otros conductores que, tras observar el violento impacto del animal contra el capó, avisaron al 112. Con más amargura, no obstante, rememora como algún agente de la Guardia Civil intentó justificar que aquel punto era un paso de animales. «Me indignó. No había ninguna señalización ni ningún elemento disuasorio», afirma. Con el coche destrozado y graves heridas, casi un año después del siniestro, todavía no ha llegado a ningún acuerdo con las aseguradoras por las ínfimas coberturas que le han ofrecido. «Si hubiese fallecido mi familia estaría hoy muerta de hambre», defiende, mientras lamenta «tanta indefensión y angustia» y que las normativas cinegéticas en su relación con la carretera «favorezcan a los cotos y castiguen a los conductores. Es un gran engaño para todos los españoles», sostiene con determinación.

Este raid, que quiere remover conciencias ‘quemando’ asfalto por toda Europa, llegará hasta el punto más septentrional de Europa, ubicado en Cabo Norte. La expedición prevé llegar a Faro, en Portugal, después de cuatro semanas de carretera, después de haber discurrido por trazados de España, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega.

Con posterioridad pisarán las repúblicas bálticas, vía Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Croacia, cruzando el norte de Italia ipor Milán y bajando por Mónaco hasta entrar de nuevo en España a través de Andorra.

Tras ‘recalar’ en Tarifa, el punto más meridional de la península se dirigirán hasta Faro, Portuga, donde prevén llegar el día 20 de julio , tras u intenso tour en pro de la seguridad vial.

Este recorrdo europeo ‘a tres’ servirá también para medir de primera mano el grado de civismo de los conductores europeos rodando bajo el lema ‘Mi vida en tu mano’. Dicen los protagonistas que en caso de detectar alguna acción incívica por parte de un conductor entregarán una pulsera con el lema antedicho como fórmula eficaz con la que intentar concienciar a los conductores de la extrema fragilidad de los usuarios de las motos.

Rodríguez Tesón esperaba poder establecer aproximaciones enriquecedoras tras su paso por Dinamarca, por carreteras alejadas del concepto de grandes vías que habían transitado por Francia yAlemania, y a su entrada en Noruega «donde la presencia de los animales en las carreteras puede ser más usual».

La Fundación Avata de Ayuda al Accidentado, tan presente en este proyecto, incluso encima de una de las motos nació con la misión fundamental, la de facilitar la reinserción laboral y social, tanto a las víctimas de accidentes de tráfico, como a todas aquellas personas que sufran una discapacidad, en centros especiales de empleo o en empresas sin ese carácter.