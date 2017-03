La Escuela del Deporte pospone su inicio a 2018

El inicio de la actividad de la Escuela del Deporte como centro adscrito de la Universidad de Valladolid no se producirá, al menos, hasta el curso 2018-2019. El problema, según reconocieron desde la Fundación Cidida, promotores del proyecto, radica de en la compleja tramitación de una iniciativa de esta naturaleza. Tal y como está el proceso actualmente es inviable que el centro educativo pueda abrir sus puertas, tal y como se preveía, el próximo mes de septiembre.



El presidente de Cidida, José Luis López del Amo, explicó que ahora mismo la iniciativa está pendiente de la verificación de los títulos por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl). El responsable de la Fundación indicó que la documentación fue trasladada por la UVa a la Acsucyl el pasado 30 de noviembre. «Los informes suelen emitirse a los seis meses más o menos, nosotros esperamos que la respuesta llegue en el mes de septiembre», indicó. «Hemos hecho todo el trabajo que nos correspondía y está todo está presentado», recalcó.



El promotor señala además de los seis meses que suele alargarse el procesos de verificación de los títulos hay que tener en cuenta que después se abre un periodo para la subsanación de posibles errores. A todo esto se suma que el mes de agosto es inhábil y que una vez cumplimentado todos los trámites en la Acsucyl posteriormente la Junta debe dar la aprobación del inicio de actividad y la inclusión de los títulos en el mapa de titulaciones de la UVa. Si lo plazos se cumpliesen escrupulosamente el informe de la Acsucyl podría estar listo a finales de mayo o principios de junio. pero «lo normal es que siempre haya que hacer pequeñas subsanaciones», insistió López del Amo descartando que la Escuela pueda comenzar las clases este año.



Además de esta cuestiones, la Fundación Cidida necesitaría otro tres o cuatro meses para la adecuación de los locales que ocupará en la capital y la organización del profesorado. «Lo que no podemos hacer es hacer contratos a alguien para algo que no está aprobado», remarca. «Nosotros entregamos la documentación a la UVa antes del verano, pero la memoria no llega al Acsucyl hasta el día 30, son cuestiones que no dependen de nosotros», lamentó. A pesar de esta situación, el responsable de Cidida asegura que la Fundación sigue adelante con el proyecto. «Estamos animados y esperando que se apruebe», aseveró.



Hay que recordar que a finales del mes de octubre del año pasado el Consejo de Gobierno de la UVA aprobó la solicitud de verificación de dos títulos de la Escuela del Deporte. Se trata del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el máster en Psicología de la Actividad Física y del Rendimiento Deportivo. En aquel momento, desde la propia Universidad se catalogó ese paso como «importante», pero indicaron que todavía quedaban trámites fundamentales para poder iniciar la actividad.

Ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento de Soria aseguraron ayer que conocían exactamente el estado del proyecto ya que hay una comunicación constante con los promotores y «nos han informado puntualmente». El Consistorio soriano, principal apoyo del proyecto, lamentó que la tramitación se haya desarrollado más lento de los previsto. El Ayuntamiento reconoce que hubiesen preferido una tramitación «más ágil» pero confían en que «con el apoyo de la junta y la UVa el funcionamiento de la Escuela del Deporte como centro adscrito sea una realidad a la mayor brevedad posible».