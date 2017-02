El equipo Roca alcanza 16 detenciones desde su llegada

Mientras el debate sobre la posibilidad de establecer la viodeovigilancia como cortafuegos ante el creciente menudeo de robos en el ámbito rural, discusión marcada a fuego por los límites del encaje legal, el equipo Roca de la Guardia Civil

Mientras el debate sobre la posibilidad de establecer la viodeovigilancia como cortafuegos ante el creciente menudeo de robos en el ámbito rural, discusión marcada a fuego por los límites del encaje legal, el equipo Roca de la Guardia Civil prosigue con su labor sobre el terreno tres años largos después de su puesta en marcha en territorio soriano.

Este grupo especializado, según los datos estadísticos facilitados ayer por la Subdelegación del Gobierno en Soria, ha completado 16 detenciones y ha superado el millar de entrevistas, tanto personales como telefónicas, con agricultores, ganaderos y representantes de estos colectivos en la provincia. Este dato adquiere toda su extensión si se tiene en cuenta que solo durante el primer semestre del año pasado, último periodo de análisis estadístico cerrado, se mantuvieron 337 entrevistas, lo que da idea de el modo en el que se ha querido intensificar una labor en la que la tendencia indica un incremento en el número de detenciones, auxilios e inspecciones y un retroceso en el número de delitos (13 a 4), imputados(9 a 1) e identificaciones (28 a 26), entre el primer y segundo año completo de su trabajo.

La preocupación de alcaldes, vecinos y profesionales indica en las últimas fechas un creciente temor ante un presumible salto delictivo que afecte de modo más directo a instalaciones, maquinaria y aperos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

En este sentido, fuentes de la Subdelegación aclaran que la implantación en Soria del Plan contra las Sustracciones en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas y la creación de estos equipos Roca «ha sido muy positiva tanto por las cifras que indican un descenso del número de infracciones penales cometidas en el mundo rural en los últimos dos años (de 62 a 23) como por la sensación de seguridad que transmite a la población.».

Sin embargo, como contrapartida, también admiten la dificultad de poder llegar integralmente a más de 500 núcleos de población «que tienen una densidad de menos de 9 habitantes por kilómetro cuadrado y más de 4.000 explotaciones agrícolas y 1.100 explotaciones ganaderas. Por eso, ante cualquier atisbo de algo extraño, de algo poco habitual, conviene llamar a la Guardia Civil. Tengan en cuenta que es preferible confirmar una falsa alarma que investigar un delito».

La tipología de los delitos es múltiple y va desde los dados contra el orden socioeconómico hasta los patrimoniales. Los delincuentes no hacen ascos «y lo mismo van a por gasoil que a por maquinaria».

«El mayor temor es que se pueda pasar de los daños materiales a los daños personales»

Las pesquisas se diversifican y alcanzan a chatarrerías y mercadillos «porque no se roba lo que no se vende»

Un robo múltiple en Valderrodilla, acontecido el pasado mes de enero, hizo que Carmelo Gómez, su alcalde, reclamase que los responsables políticos procedieran a dar los pasos oportunos para incrementar la seguridad en los municipios de la provincia. Las posteriores acciones delictivas en Buberos y Borobia subieron la temperatura del temor. Algo que ayer, Gómez volvió a reconocer a este periódico. «Lo más grave que veo es que entren en alguna casa habitada, en la que haya gente viviendo, y se pueda pasar de los daños materiales a los daños personales».

El primer edil de Valderrodilla explicó que se sigue con la intención de dotar de videovigilancia a su municipio, pero que se está a la espera «de buscar la fórmula idónea» para «dar encaje» dentro del marco legal a la instalación de cámaras de seguridad en puntos sensibles, al estilo de las que se utilizan en las ciudades para el control del tráfico, con la intención de que puedan servir como elemento disuasorio para la acción de los delincuentes que actúan con total impunidad en el ámbito más rural, aunque admite que «es una decisión también política».

En tanto en cuanto se sustancia cualquier iniciativa, el equipo Roca operativo cuenta con el apoyo del resto de patrullas de seguridad ciudadana de los puestos de la provincia así como de otras especialidades, en especial, del Seprona. Su misión es investigar estos delitos y buscar la relación que lleve al esclarecimiento de los hechos y a la detención de sus causantes. «Un mismo grupo de personas suelen estar detrás de la mayor parte de los robos en explotaciones agrarias y ganaderas que se producen en las distintas zonas».

«Es importante destacar que estos equipos tienen el cometido de fortalecer los lazos de confianza mutua entre la Guardia Civil y las posibles víctimas de estos delitos. También, de obtener información sobre este fenómeno delictivo, investigar este tipo de delitos, explicar a los colectivos medidas para mejorar la seguridad, identificar a los delincuentes, diseñar dispositivos para su detención y, más específicamente, ejercer un mayor control de chatarrerías o mercadillos de segunda mano a sabiendas de que ‘no se roba lo que no se vende».

Los consejos que la Guardia Civil ofrece a los agricultores y ganaderos sobre medidas de seguridad para evitar los robos en sus explotaciones son muy variados y van desde el cambio en las rutinas de trabajo en las explotaciones al menos una vez por semana hasta la habilitación de lugares de seguridad para la custodia de material agrícola y herramientas.

Asimismo se pide comprobar las cerraduras de ventanas y puertas cuando se salga de la instalación y no dejar nada de valor en lugar visible para dificultar la acción del delincuente. De igual modo, se recomienda que en caso de estar presente durante el robo en la instalación, «protéjase en lugar seguro y no se enfrente al delincuente». Después de un acto delictivo, «llame inmediatamente al 062 y no toque nada».

La Guardia Civil explica que una denuncia no formulada «es una posibilidad más para el delincuente». También se considera útil informar a la Guardia Civil de la presencia «de personas que le infundan sospechas».