Emilia Morales asume la dirección de la Once en Soria

Desde el pasado uno de julio Emilia Morales Pujalte asumió la dirección de la Once en Soria, según informó ayer la organización, que ayer celebró un acto de presentación oficial de la nueva responsable provincial. En el evento estuvieron presente diversos responsables de la Once y representantes políticos.

Desde la organización explicaron que el año pasado se repartieron más de 1,2 millones en premios. Además, se realizaron inversiones cercanas al millón de euros que se destinaron al mantenimiento del empleo y la prestación de servicios sociales especializados a 113 personas con discapacidad visual que residen en Soria. Entre estas personas se encuentran 16 estudiantes que cursan sus estudios en centros ordinarios con el apoyo humano y técnico de la Once, según destacó el delegado territorial de la entidad en Castilla y León, Ismael Pérez.

En este sentido, desde la Once indicaron que la organización cubre las necesidades de las personas ciegas y deficientes visuales de Soria ofreciendo servicios educativos, culturales, deportivos, de impulso al empleo, técnicos y tecnológicos, o de apoyo a la movilidad, para que puedan alcanzar la autonomía personal suficiente que facilite su plena y real integración en la sociedad. Actualmente, la Once y su fundación emplean a nivel nacional a más de 67.000 personas. En Soria el número de empleados de la Once asciende a 54 de los que 30 desarrollan su labor como vendedores de productos de lotería.