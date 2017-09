«El producto es lo más importante en la alta cocina»

El cocinero soriano, Óscar García, responsable del restaurante Baluarte, fue el encargado ayer de la tercera jornada de Mercado con estrella. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Gastronómica Soriana, pretende dar a conocer el nuevo mercado de abastos de la ciudad a través de reconocidos chef que elaboran platos en directo tras comprar sus ingredientes en los puestos del complejo . «Lo más importante en la alta cocina es el producto», destacó García que cocinó un menú degustación similar a los que habitualmente ofrece en su establecimiento.



El chef aseguró que la nueva instalación municipal es «una maravilla». «Aunque somos pocos en Soria, entre todos debemos de apoyar y tratar de defender iniciativas como esta que con positivas». García considera que la gente está «cada vez más concienciada con la gastronomía». «No todo es lo que sale en televisión, pero hay gente con mucha inquietud y tratamos de dar ideas y explicaciones sencillas», apuntó.



Ante el auge de la gastronomía en los últimos años, García considera que una de los aspectos más positivos de este fenómeno es que el consumidor está, cada vez más, aprendiendo a valorar la calidad de los productos. «Es algo importantísimo y creo que fundamental», remarcó. «Al final tienes tus proveedores, pero en el comercio de proximidad hace falta más relación en el día a día con los comerciantes y también valorar el trabajo que realizan», comenta.



En este sentido, el chef soriano insistió en la importancia del producto dentro de la alta cocina. «La gente no es tonta», aseguró añadiendo que «no tiene nada que ver un producto bueno de otro no tanto, hay un cambio abismal», recalca. «Es algo que me pasa incluso a mí, coges una receta y de hacerla con un producto bueno a otro pues no tienen nada que ver», explica.



García también puso mucho énfasis en la necesidad de utilizar productos de temporada, una de las señas de identidad de su cocina. «Las temporadas son fundamentales, si entras en temporada de tomates por ejemplo, sabes que van a ser buenos», apunta. «En la cocina no hay trucos, nosotros intentamos hacer una cocina de producto, de temporada y luego darle un poco la personalidad y ese valor añadido, se trata de buscar platos con sabor que tengan algo que te despierte», asevera. El cocinero reconoce que muchas veces intenta ponerse en la posición del comensal. «Hay que buscar ese ingrediente que realce el plato», insistió.