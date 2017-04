"El PP también tiene que abanderar un proyecto de provincia no sólo de partido"

Propone «fortalecer» al afiliado para construir un PP más fuerte y más unido, reconoce que se equivocó en su momento cuando apoyó a Angulo para liderar a la formación que a su juicio puede incluso desaparecer si continúa la misma estrategia política. Además reconoce que fue un error bloquear la autonomía a la Junta Local de Almazán.



Pregunta.- ¿Sigue esperando una mano tendida por parte de Angulo?

Respuesta.- Si lo expresé el mismo día que anuncié la candidatura, como no va a seguir tendida, lo que pasa que no ha habido ningún tipo de contestación o respuesta a esa propuesta. La mano tendida debe estar siempre, y más entre compañeros. Nunca se ha hablado de listas de consenso y de personas, la mano tendida puede llegar si se consensuan las ideas o los proyectos, no tiene por qué hablarse de personas nada más. Nosotros presentamos un proyecto ya hace unos meses, que es el que está cuajando y tratamos de que cuaje en la sociedad soriana y en los afiliados, especialmente, y ese proyecto, por las circunstancias del PP en Soria, de lo que habla es de dar fuerza y de fortalecer a los afiliados, para nosotros es lo fundamental y lo más importante.



P.-¿Ese es el motivo por el que opta a la presidencia del PP?

R.-Por eso me presento y porque me lo ha pedido mucha gente. Hay muchas personas insistiendo con esta iniciativa porque el PP no está por un buen camino, por un buen derrotero. No voy a hablar de datos porque los conocéis pero conviene recordarlos, fruto de lo que ocurrió en el año 2015, de la pérdida de apoyo electoral, fue la primera vez que el PSOE nos gana en votos en la provincia de Soria, parece que eso se ha olvidado ya, y eso da pie a la pérdida de la Diputación Provincial. La mano está tendida, nosotros hablamos siempre de nuestro proyecto, que tiene que encabezarlo alguien y me lo han dicho y propuesto los afiliados a mí porque así lo han pedido y, por tanto, ahora seguiremos esperando.



P.- ¿En algún momento pensó en no encabezar la lista del sector crítico?

R.- Nunca hemos hablado de la persona que iba a dirigir todo este asunto, de lo que sí hemos hablado es de crear este proyecto de partido, y crear el proyecto de provincia, del que se habla poco y es quizás lo que más les puede interesar a los sorianos. El PP tiene que abanderar un proyecto de provincia también, no sólo de partido. Para dirigir esta iniciativa había personas muy significativas, que han estado presentes y que están con nosotros, y cualquiera de ellas podía haber optado a esta decisión, pero al final ha sido la voluntad de todo el mundo, incluso de las personas que podían figurar en esta misma línea de batalla. Creemos que la única forma de fortalecer el partido es a través de los afiliados y creemos que las políticas que deben trasladarse en ese proyecto de provincia se consiguen cuando tengamos unos cargos públicos nombrados inicialmente por los afiliados del partido. Cuando aquí se reúne la Junta Directiva o el Comité Electoral para nombrar a las personas que están en las listas electorales, lo decide el Comité Electoral, nosotros queremos que lo digan los afiliados del PP. Eso es lo que estamos constantemente diciendo, podemos renunciar a muchas cosas pero a eso nunca renunciaremos porque es la clave para lo que viene a continuación, que es el proyecto de provincia. Un parlamentario es más independiente, más libre y más exigente con el lugar por el que está trabajando cuando tiene la fortaleza de sus afiliados. Si, al final, el parlamentario sólo tiene la fuerza del dedo, del Comité Electoral o de la amistad con unos o con otros, no tiene la fortaleza suficiente para reivindicar, incluso porque algunos pretenden convertir la política en una profesión que dure mucho tiempo y eso es lo más inadecuado y lo más incorrecto. Yo creo que es una tarea noble, importante, pero intentar desde muy jóvenes convertir la política en una profesión lo que hace, al final, es destrozar la imagen de la política. Es importante el proyecto de partido pero para que vaya a desembocar a ese proyecto de provincia.



P.- ¿En qué consiste el proyecto de provincia?

R.-La vocación del PP debe ser abanderar ese proyecto pero liderarlo y consensuarlo con el resto de fuerzas políticas, no tiene ningún sentido que nosotros nos pongamos a cerrar un proyecto de provincia, que es tan importante, sin consensuarlo y hablarlo con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales y las fuerzas económicas. Desde Soria debe haber una unidad de criterios para decir qué tipo de provincia queremos y cómo resolver los grandes problemas que están ahí latentes, como la despoblación, la falta de industrialización, la falta de comunicaciones, gobierne quien gobierne.



P.- ¿Y esto por qué no se le ocurrió antes, cuando estaba en cargos de responsabilidad en el partido?

R.-Hasta donde he podido he trasladado ese tipo de políticas, que yo creo que son necesarias en el territorio que vivimos, y excepcionales, como por ejemplo fue la decisión de la Diputación Provincial de abanderar el proyecto de Puertas Norma. ¿Ese tipo de políticas coinciden con el planteamiento del PP? No; que una administración pública liderada por el PP intervenga en una empresa privada para levantarla es un tipo de política que es más de izquierdas, estoy plenamente convencido. Lo que quiero decir es que a veces hay que perder el sentido común, y hay decisiones de las administraciones públicas, aunque rocen otra ideología, en las que deben de primar el interés general y el interés de tu provincia, y por ese motivo no queda otra solución que vayamos por esos derroteros.



P.- ¿Cree que el militante va a entender que una vez esté a lado de los oficialistas y otra vez de los críticos?

R.-Trato de explicar todos los días por qué es mi reaparición o vuelta a la política. Trato de explicar igualmente por qué en un momento determinado opté por apoyar a María del Mar Angulo a presidenta del partido, y ahora estoy en una posición totalmente contraria a su forma de trabajar. El proyecto de Angulo desde 2008 está haciendo fracasar al PP de Soria y lo lleva a unos derroteros en los que falta fuerza, ilusión, liderazgo, no estamos presentes en la calle y hay un tipo de comunicación que muchas veces raya la hipocresía. Los que hemos estado metidos sabemos cuándo un político se cree lo que dice o está diciendo lo que le han escrito en un papel. Creo que ahora puede ser más necesaria mi forma de trabajar, mi experiencia y mi conocimiento para mi partido. Si hemos llegado a donde hemos llegado, en parte tengo una pequeña parte alicuota de responsabilidad porque yo defendí a María del Mar Angulo.



P.- ¿Se equivocó cuando se alió con Angulo?

R.-Sí, visto lo visto sí, porque las formas con las que se ha llevado el PP no han sido las adecuadas, nos han llevado a un deteriodo francamente importante, hay una desunión tremenda. Y yo creo que tengo la capacitación suficiente, y creo que lo he demostrado con algunas decisiones en el ámbito de las administraciones públicas, para representar esa unidad, y tengo también frescura.



P.- ¿Pero si el proyecto de Angulo está fracasando según su opinión desde 2008 porqué esperó hasta 2015?

R.- Porque no fui valiente. Yo creo que no tuve la valentía suficiente, y a lo mejor la agilidad y la rapidez para reaccionar. Me metí tanto en el día a día de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de El Burgo de Osma que me absorbió, y tal vez abandoné un poco lo que era la situación de la Secretaria General del partido. Y en un momento determinado estaba cansado, con el ritmo de trabajo, y tampoco desde el partido se respaldaban las políticas que se hacían en la Diputación Provincial. Nunca he notado un apoyo serio y concreto desde mi partido hacia determinadas decisiones que tomamos en el ámbito local o provincial. Además, en el partido se había hecho una piña y cada vez me apartaban más cada día, por eso digo que no tuve la suficiente agilidad para hacerlo y al final me marché educadamente, sin ningún tipo de intención de volver, porque si realmente hubiera querido hacer esta batalla la hubiera hecho desde dentro, y si la hubiera querido hacer desde fuera, por lo menos me hubiera llevado los listados de afiliados, a los que tenía acceso cuando era secretario del partido. La vida ha rodado de esta forma, y si el PP no pierde la Diputación Provincial no se encienden las alarmas, si el Partido Popular no queda por debajo de otros partidos en la provincia de Soria, no pasa nada, pero con la que hay en estos momentos hay justificación en los afiliados del partido para que tengan una opinión contraria, para que quieran hacer las cosas de una manera diferente porque esto va al fracaso total y a la posible desaparición de Soria.



P.- ¿Se ve capaz de solucionar la fractura con Almazán, que, por otra parte, tiene una gran incidencia en la ruptura del partido?

R.- Es de lo primero que hay que ocuparse y si estamos hablando de que son los afiliados los que tienen que plantear qué tipo de partido quieren, no vamos a cometer el error, nunca más, de intervenir en aquello que tienen que decidir los afiliados. Almazán tiene peso político específico suficiente para decidir lo que tengan que decidir allí y dios me libre a mí, y a los que puedan estar en el equipo nuestro, de que intervengan en una cuestión de casa. Todos nos equivocamos, cometemos errores en la vida, pudo ser una ruptura inicial pero no es definitiva, que fue la que se produce a partir de 2015 con los resultados electorales.