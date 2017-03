«El bebé ha vuelto a sonreír pero seguirá en la UCI algún día más»

importante, por la evolución del pequeño que está reaccionando positivamente tras haberle sido retirada la mascarilla de oxígeno con la que había permanecido las últimas horas después de haber sido entubado.«Ha vuelto a sonreír y está más deshinchado», comenta Jorge Arribas, el padre del bebé, quien se encuentra más reconfortado, a pesar de que el bebé sigue en la UCI, donde previsiblemente todavía permanecerá algún día más, «pero ya respira por si mismo y se alimenta por una sonda nasogástrica», detalla.

Con el susto todavía en el cuerpo, Arribas valora de modo extraordinario la respuesta que ha recibido «de cientos de sorianos» tras haberse difundo el caso a través de DIARIO DE SORIA EL MUNDO. «Estoy muy agradecido y completamente desbordado. No exagero si digo que he tenido que apagar el teléfono por miedo a que se me colapsara. Estaba en Urgencias y lo he tenido que cerrar porque me entraban 400 guasaps».

Este caudal de solidaridad también lo ha podido apreciar Arribas a través de redes sociales «donde se ha hecho viral» y a través de ofrecimientos incluso de políticos destacados de la provincia que se pusieron en contacto con el progenitor del bebé para interesarse por la evolución del pequeño.

«En algunos foros he podido ver que hay gente que ha comentado que ha pasado por hechos similares. Lo importante es que el caso pueda servir cuanto menos para mejorar algunos protocolos [como el de la consulta de informes entre hospitales] que tienen que cambiar».

Como es conocido, según su relato y reclamación «durante la intervención médica, el bebé se asfixiaba por lo que tubo que ser entubado». Asimismo, en relación a la operación, también apuntó que «se debió de posponer sin ninguna duda», evitando así «graves riesgos» y «el estrés físico y sicológico del bebé y de la familia». En la jornada de ayer Jorge y su mujer se volvieron a repartir el cuidado de sus mellizos en cuatro turnos, dos de hospital con el ingresado y dos en la casa de un amigo con el hermano, para cubrir 24 horas de atención.

Frente a la ola de calor también han encontrado algún comportamiento frío y con signos de incomprensión por parte de alguna persona en el HUBU «algo que no es lo importante», zanja.