Las dos ofertas que compitieron con De Lózar eran de dos conocidos

La polémica adjudicación del proyecto básico y el de ejecución por parte del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, al hijo del concejal de Ciudadanos Jesús de Lózar, genera más sospechas tras conocer que los otros dos arquitectos que compitieron por la adjudicación que finalmente se llevó Miguel de Lózar tienen relación con el arquitecto soriano y no dan una explicación coherente sobre la forma en que participaron.



En los dos casos la participación en la licitación fue por invitación. Sin embargo, preguntado por este periódico, el arquitecto riojano Eduardo de Pedro afirma que decidió presentar una oferta porque se enteró por internet del concurso. «Lo miras por ahí porque salen las licitaciones», apuntó. Es algo imposible, ya que no hubo ninguna publicidad de la licitación.



Una vez que este periódico informa al riojano de que el proceso fue por invitación, no fue capaz de explicar cómo acabó presentando la oferta. «Hubo una invitación, pero no me acuerdo muy bien, tengo muchos proyectos paralelos», se excusó. De Pedro reconoció que conoce a Miguel de Lózar desde sus tiempos de estudiantes de arquitectura.



El otro arquitecto que participó en ambos concursos tampoco ofreció una información clara sobre su relación con Miguel de Lózar ni sobre su acceso a las licitaciones. En un primer término, Aitor Gayoso aseguró desconocer tanto a Miguel de Lózar como a Eduardo de Pedro. Al hacer referencia a que existe una vinculación a través de la red profesional Linkedin cambió de opinión. De Lózar entonces le empezó a sonar. «Te digo que de Eduardo de Pedro nada, el otro sí que me suena, no sé si habremos coincidido en algún curso o a través de algún amigo, sonarme me suena, pero el otro nombre no», se limitó a decir.



Sobre su participación en el concurso aseguró que tuvo constancia «a través de unos chicos de Soria», aunque de nuevo, esa es una posibilidad imposible ya que era indispensable una invitación expresa del Ayuntamiento. Al explicar esta cuestión cambia de versión para indicar que «se ponen en contacto conmigo, tengo la información, digo que estoy interesado y se ponen en contacto conmigo».

A pesar de estar tan interesado en el proyecto, lo cierto es que las ofertas presentadas por Gayoso estuvieron muy lejos de competir de una forma real por obtener el proyecto. En el caso del proyecto básico su oferta penas fue de 500 euros menos que el presupuesto fijado por el Ayuntamiento y no incluyó un anteproyecto, cuestión que sí figuraba en el sobre presentado por De Lózar. En cuanto a la redacción del proyecto de ejecución, Gayoso ofertó 39.276 euros, doscientos euros menos que el presupuesto fijado. Curiosamente, y para no conocerse de nada, la oferta de Gayoso y la de De Pedro eran exactamente la misma, al céntimo.



El arquitecto reiteró ayer su interés en la reforma de La Alameda aunque a la hora de explicar por qué no presentó una nueva propuesta en la segunda vuelta –gracias a la cual De Lózar sí rebajó su proposición para obtener el contrato– respondió simplemente que «la verdad es que no he tenido tiempo». Las excusas no acaban ahí ya que también reconoce que «estoy con otra actividad profesional pendiente y no puedo perder mucho tiempo en proyectos». Efectivamente, Gayoso trabaja desde hace más de un año en la multinacional JLL, es decir, durante todo el procedimiento de contratación del proyecto básico y de ejecución trabajaba en dicha firma. Si como él mismo reconoce tiene una actividad profesional que apenas le deja tiempo para proyectos ¿por qué se presentó tanto a los dos concursos lanzados por el Ayuntamiento? Lo único que acertó a responder es que «no entendía muy bien las preguntas».