Dos condenas en un mismo día

Una circunstancia fuera de lo normal. Sentarse en el banquillo de los acusados del mismo Juzgado en dos ocasiones en un mismo día por dos imputaciones diferentes y ser condenado en dos sentencias diferentes.



El joven J.I.L. fue condenado ayer por el Juzgado de lo Penal por sendos delitos de agresión sexual y de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa. La pena total de las dos sentencias es un año y medio de prisión, además de otras medidas de alejamiento.



Un año y seis meses de prisión es la pena que solicitaba el Ministerio Fiscal para un vecino de la capital que dio un beso a una joven sin su consentimiento después de perseguirle hasta el portal del domicilio. La Fiscalía también pedía para el acusado, que responde a la iniciales de J.I.L., la prohibición de acercarse a la presunta víctima, su domicilio o lugar de trabajo y comunicar con ella por cualquier medio durante cinco años.



El Ministerio Público solicitaba, además, que el acusado, indemnizase en la cantidad de 1.000 euros a la joven que sufrió la presunta agresión sexual por los daños morales causados.

Sin embargo, ayer las partes alcanzaron un acuerdo antes de la celebración de la vista oral. El acusado aceptó una pena de un año de prisión y el alejamiento de la víctima, con la que no podrá comunicar de ninguna manera durante tres años. En el acuerdo no se incluyó ninguna indemnización porque la víctima no quiso reclamarla.



Según la sentencia, el acusado siguió a primera hora del 4 de julio de 2016 a una joven con el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y cuando entró en el portal del domicilio aprovechó para acceder al mismo. Una vez en el portal, según la resolución, le agarró del pelo y la camiseta al tiempo que la besó en la boca sin su consentimiento. Al intentar zafarse del acusado, la joven se golpeó en la nariz, aunque no sufrió ninguna lesión y no reclamaba ninguna indemnización.

Además, el Ministerio Fiscal también solicitaba una pena de un año de prisión para el mismo vecino de la capital que fue sorprendido cuando estaba robando en un establecimiento comercial de la capital como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa. Finalmente, el acusado fue condenado a seis meses de prisión por dicho delito tras el acuerdo alcanzado entre las partes.

Según la resolución judicial del Juzgado de lo Penal, el encausado, que responde a las iniciales de J.I.L., fue sorprendido a las 6.00 horas del 30 de junio de 2016 en un céntrico comercio de la capital en el que se había apoderado de 322 euros, seis tarjetas de memoria y cigarrillos.