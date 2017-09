Una deuda eterna con la provincia

En la Soria del futuro la cárcel de Las Casas estará abierta con más de 400 funcionarios, el edificio del Banco de España estará en uso de nuevo, la provincia tendrá una nueva Comisaría, el Centro de Referencia estatal estará a pleno rendimiento y Numancia tendrá un Centro de Interpretación con la última tecnología. En la Soria del presente todos esos proyectos están a medio hacer, unos más avanzados que otros, pero todos con el cartel de pendientes. Los sorianos esperan un impulso cierto por parte de las administraciones para las citadas infraestructuras cumplan su papel y colaboren en la revitalización de la provincia.

El proyecto de la cárcel es quizá el más importante tanto por la inversión que se ha realizado como por el impacto que puede tener en Soria. Hay algunas certezas. Se sabe que se va a abrir por módulos y que todavía es necesaria una inversión de unos cinco millones de euros para completar la infraestructura. También se sabe que no hay fecha fijada para su apertura.

La nueva prisión se gestó hace más de una década, en 2005, ya que nació con el Plan de Actuación Específico para Soria (PAES). El ministro del Interior en esos momentos, Alfredo Pérez Rubalcaba fue su gran valedor. En el año 2010 se dio el pistoletazo de salida a las obras y con la infraestructura prácticamente terminada las obras cayeron en un letargo en el que continúan desde 2015.

Las últimas informaciones del Gobierno revelan que hace falta una inversión de cinco millones de euros para construir el colector, que está en tramitación, y adquirir el equipamiento. La conexión eléctrica está a falta de la firma de un convenio. Una vez completados estos pasos todavía estaría pendiente que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Gobierno habilite las plazas de funcionarios que trabajarán en el centro penitenciario.

Si la cárcel está muy cerca de finalizar, el proyecto que está completamente terminado es el del Centro de Referencia Estatal ubicado en la carretera de Logroño. El Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para personas en situación de dependencia de Soria fue recepcionado en septiembre de 2016. En enero de este año desde el Ministerio de Sanidad se afirmó que iniciaría la tramitación de las licencias de forma inmediata. Han tenido que pasar 9 meses para que se anunciara que el Gobierno estaba tramitando la inscripción del edificio en el Catastro y en el Registro de la Propiedad, un simple trámite que se hace un año después de terminar las obras. En este caso también está pendiente que el Gobierno aclare definitivamente la fórmula de gestión que utilizará para el Centro de Referencia, una infraestructura en la que se han invertido casi cuatro millones de euros.

En una situación más compleja se encuentra el Banco de España. Pensado inicialmente como un centro de carácter cultural –aunque había un espacio para el Catastro–, hace dos años se anunció la intención de que el edificio albergara la sede de la Subdelegación del Gobierno. Este cambio ha provocado muchas quejas, especialmente desde el PSOE, y supuso que hubiera que adaptar el proyecto original retrasando las obras. A esta situación se han sumado los problemas de la adjudicataria de la obra, Isolux Corsán Corvián, que desistió del proyecto. Entre unas cosas y otras la intervención está paralizada desde principios de 2016.

El proyecto de adaptación está prácticamente terminado y a falta de salvar los últimos obstáculos burocráticos. La remodelación del edificio tenía un presupuesto de unos cinco millones de euros aunque gran parte de los trabajos ya han sido ejecutados. Queda también por determinar cómo se reanudarán los trabajos, si con una licitación que retrasaría aún más la reanudación de las obras, o con una encomienda que agilizaría los plazos.

Íntimamente relacionado con este proyecto está la construcción de una nueva Comisaría para la Policía Nacional. Todos los responsables, tanto del Cuerpo como de la Administración del Estado, han reconocido que las actuales instalaciones no son adecuadas. La intención es que una vez que la Subdelegación se traslade al Banco de España las dependencias actuales de la sede del Gobierno sean ocupadas por los policías nacionales. Se estima que el coste de adaptación del edificio de la Subdelegación para acoger la Comisaría costaría alrededor de unos 400.000 euros y en el proyecto se incluye, entre otras cosas, una galería de tiro. Las últimas informaciones facilitadas por el Gobierno apuntan que el traslado de la Subdelegación al Banco de España se producirá en 2018.

Otra de las reivindicaciones históricas de la provincia es la construcción de un Centro de Interpretación del yacimiento de Numancia. Este caso también raya lo sangrante ya que el proyecto está aprobado desde hace una década. El Gobierno asumió el compromiso de construirlo allá por el 2009, pero la llegada de la crisis frenó su desarollo. Había esperanzas en que la celebración del 2.150 aniversario de Numancia impulsará este centro, pero las últimas noticias no son positivas. A través de diversas respuestas parlamentarias, el Gobierno, además de la disponibilidad presupuestaria, ha señalado que hay problemas con la puesta a disposición de los terrenos donde se ubicará el centro. El coste se estima en más de tres millones de euros.

No es menos histórica la reivindicación de Soria para la culminación de las obras de reforma del Hospital. La Junta de Castilla y León ejecutó una primera fase, licitó y adjudicó la segunda pero la crisis enterró el proyecto. Sin embargo, aunque con algún retraso, en este caso sí que hay avances y la intención del Gobierno regional es que la segunda fase vuelva a estar licitada antes de finales de año. Es una obra que supondrá una inversión por encima de los 30 millones de euros.

En un situación más avanzada se encuentra la presa de San Pedro. Llamada a solucionar los problemas de abastecimiento de agua de la comarca de Tierras Altas, este año se han producido diversos avances que auguran que en unos meses las obras podrían estar en marcha. La obra está adjudicada y ya se han iniciado las expropiaciones. El presupuesto supera los tres millones de euros.

Estos son, sin contar con las autovías o el tren, los proyectos más demandados por la sociedad soriana, aunque hay más proyectos que están incluidos en la lista de compromisos incumplidos con la provincia. Es el caso de la declaración del Moncayo soriano como Parque Natural, el Centro de Estudios de Derecho Ambiental, la nueva Escuela Oficial de Idiomas o los centros de Salud de El Burgo o Soria Norte. También se pueden incluir en esa lista la puesta en marcha del centro de caza de El Quintanarejo, el regreso a la actividad del Centro de los Alimentos o la reversión de las travesías de la capital.