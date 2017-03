Despoblación y convenios colectivos en la nueva hoja de ruta de CC OO

Javier Moreno, integrante de la Federación del Servicio a la Ciudadanía (FSC) de CC OO en Soria, resultó elegido como sustituto de Ana Romero para la Secretaría General provincial del sindicato, con el 99% de los votos emitidos, tras la celebración ayer del duodécimo congreso provincial de CC OO, que cumplió con las expectativas, procediendo a un relevo calmado que, en principio, continuará con el trabajo firmado por Romero durante los 12 últimos años. El nuevo responsable provincial ha integrado durante los últimos años el equipo que ha impulsado la acción de la formación sindical en al provincia.

Esta adscripción al equipo de trabajo que ha liderado los últimos años la labor de CC OO permitirá que los objetivos de lucha sean prácticamente los mismos, aunque se afinará la lucha colectiva para enfrentar la despoblación, la negociación de los convenios colectivos, el diálogo social y la defensa de pilares básicos como son la Educación y la Sanidad, con especial atención a la Dependencia.

Ángel Hernández, secretario de CC OO Castilla y León, advirtió que el mayor desafío que encara Soria tiene que ver con la urgencia de revertir el escenario de desierto demográfico al que está abocada la provincia por la falta de población, en especial de jóvenes, que no garantizan que se pueda dar un relevo generacional. Esta situación ensombrece aspectos más favorables como son los índices industriales, de PIB y de actividad económica, que colocan a Soria en el tercer lugar de la Comunidad y entre las primeras de España.

Hernández, que apeló al concepto de repoblación «aunque suene mal», emplazó a la sociedad civil, a los políticos y a las Administraciones competentes a esforzarse en el trabajo de conseguir a nuevos pobladores sin prejuicios ni excepciones ‘puristas’.

Así tras descartar que a Soria vayan a venir «rubitos y altos de Suecia», hizo un llamamiento a hacer un hueco a personas «con otras religiosas y costumbres» para reactivar la provincia.

Por ello reclamó que el Plan Soria debe de ofrecer soluciones «con un despliegue planificado de los recursos» que otorguen la importancia que tienen las cabeceras de comarcas a la hora de jugar «un papel importante para estos nuevos pobladores» para impulsar la llegada de gente joven y niños.

Por último, animó a cambiar la dinámica sindical, acercándose a los centros de trabajo y ofreciendo soluciones útiles a los trabajadores en momentos complicados y difíciles.

El trabajo entregado de Ana Romero, de Juanjo Catalina, de Jesús Martín y de José Antonio Postigo, que dejan la primera línea, pero no el sindicalismo útil, se saldó con tanto reconocimiento como emoción. Y con alguna lágrima, nada furtiva, en los postres del Congreso .Antes, a lo largo de la mañana, ya se habían discutido tres importantes resoluciones. La primera contra el fracking, acordando apoyar «toda iniciativa parlamentaria que se produzca con el fin de evitar que la fractura hidráulica se practique», obtuvo el 100% de los votos del congreso. La segunda, en torno al centro experimental de Valonsadero, solicitando que se tomen medidas en todos los foros posibles para que la reapertura del Centro de Investigación Forestal sea una prioridad, también se saldó con el 100% de respaldo. La última, la referida al proyecto de macrovaquería de Noviercas, recogió de entre los 58 votos totales emitidos , 41 papeletas a favor, 3 contra y 14 abstenciones. La resolución recogía que CC OO como organización todavía no ha recibido un proyecto claro. «No somos conocedores de ningún documento preciso que se haya presentado, por lo que no nos podemos posicionar ni a favor ni en contra. Apostamos por un modelo de desarrollo que vaya de la mano de un modelo sostenible, social y productivo racional. Nuestra posición sigue siendo la misma que hace 15 días cuando se hizo la firma con otras organizaciones a la espera de que se nos presente el proyecto», afirmó un portavoz.

Las personas que formarán parte de la nueva ejecutiva provincial son Francisco Javier Moreno, nuevo secretario general, Miguel, Isolda Morales Serón, Alvaro Torres Delgado, María Enciso Gómez, Javier Arancón Ochoa, Cristina Ochagavía Romero y Fernando Garcés Cardós. Esta nómina presenta un total de cinco novedades y solo dos continuidades, la de Moreno y la de Ochagavía. Esta elección cotó con el respaldo del 91,9% de los votos.