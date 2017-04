Desplome de las solicitudes de adopción

Las solicitudes de adopciones en Soria presentan números famélicos. El descenso de peticiones certifica una curva decreciente continuada que se confirma año a año y se sustenta en las notables reducciones de solicitudes, algo que se da tanto en las adopciones nacionales como en las internacionales. En el primero de los casos se ha pasado de los 11 expedientes alcanzados en 2011 a los 4 habidos el año pasado. El grado de reversión todavía es más llamativo en el caso internacional, que ha visto cómo se ha precipitado la demanda de los 11 casos de 2010 a los 2 habidos en 2016.



Si biene es cierto que ambos epígrafes anotan descensos no lo es menos que las motivaciones obedecen a diferentes razones. En el primero de los casos tiene que ver con la edad y la singularidad de los niños disponibles y en el segundo con las exigencias económicas y normativas requeridas por las autoridades de los diferentes países, con cambios en los últimos años en función de la demanda.



En cualquier caso, la tendencia de los últimos ejercicios lleva camino de reproducirse este año también. Tanto es así que hasta el momento solo se ha registrado un caso tanto en cada una de las dos categorías reseñadas. Con todo, y según el último dato difundido por la Junta, la provincia contaba con un volumen de demanda pendiente cifrado en 24 casos, en los que se incluye el total de solicitudes pendientes por distintos años, conteniéndose solicitudes valoradas y también las sin valorar, a la espera de poder recibir niño. Castilla y León fue la primera Comunidad en 2002 en regular por ley el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes. Esta regulación autonómica, que se concretó posteriormente estableciendo actuaciones de orientación, asesoramiento y mediación para el ejercicio del derecho de las personas adoptadas a conocer los propios orígenes. En Soria se ha dado uno de los cuatro casos que están registrados en el histórico de la Comunidad. Por otra parte, en la provincia hay 3 menores en guarda con fines de adopción.



A lo largo de los años en Soria ya se han producido adopciones monoparentales. Todavía no ha habido de parejas homosexuales, con los mismos derechos y deberes a la hora de aspirar a una posible adopción.



No obstante, el proceso no siempre es sencillo, por más que sea garantista y estudiado al detalle, mediante exhaustivos informes y estudios de idoneidad. La interrupción del proceso de prohijamiento es tal vez el asunto más vidrioso «porque también ha habido casos en los que se ha devuelto a los menores. Eso es horroroso, porque son niños que ya llevan una mochila importante en sus vidas».



«Último paso»



Paz Gil, gerente territorial de Servicios Sociales en Soria, explicó a este periódico que la cobertura que ofrece la ley regional vigente para atender a la infancia contempla laa dopción, en lo que es la otra cara del prohijamiento, «como el último paso» en el trabajo que se desarrolla «con los niños desprotegidos» que «por cualquier causa» terminan tutelados por la Administración pública, algo que solo sucede «cuando existe una causa muy importante».



Con anterioridad a este extremo se asume la realización de distintos programas con la intención de «poder preservar a los menores en sus familias» con garantías en colaboración con Ayuntamientos y Diputación. «Cuando se asume la tutela de un menor se tiene que investigar previamente con mucho rigor y detalle. Tenemos que basarnos en informes completos y no solo en denuncias o comunicaciones que se nos puedan hacer por Sanidad, Educación o por las Corporaciones Locales que trabajan con familias de riesgo», resume Gil.



La completa revisión del entorno del menor determina si puede permanecer con la familia extensa si no puede hacerlo con la biológica más directa. En caso de que no pudiera estar con ninguna, «porque no tiene o no quiere», se procede a intentar el acogimiento en una familia vía Cruz Roja. La separación puede ser temporal o definitiva, según los casos. «Además según se es más mayor o se persenta alguna discapacidad, las posibilidades de finalizar una adopción decrecen».



En cuanto a las modificaciones a la ley inicial, se establecen límites de edad para adoptar: la diferencia de edad entre adoptante y adoptando será al menos de 16 años y no superior a 45 años. Cuando sean dos los solicitantes, basta con que uno de ellos no tenga la diferencia máxima

La separación o divorcio de los solicitantes, no impedirá que pueda promoverse la adopción conjunta, bajo condiciones, y se establece una definición del concepto de idoneidad.

Se fija igualmente la obligación de los solicitantes de adopción de acudir a las sesiones informativas y formativas y que se establezcan.



Desaparece el acogimiento preadoptivo y se sustituye por la guarda con fines de adopción, para solicitantes idóneos seleccionados, y se podrá delegar esta guarda mediante resolución motivada, previa audiencia de los afectados y del menor y con consentimiento de los solicitantes y se notificará a los progenitores. Durante este período se podrán suspender visitas con la familia de origen.

Finalmente, la propuesta de adopción deberá presentarse ante el Juez en 3 meses desde la resolución de guarda con fines de adopción, prorrogable hasta 1 año; no será necesario el asentimiento de los progenitores tras 2 años desde la declaración de desamparo sin oposición a la misma o cuando la oposición se haya desestimado, y se instaura la figura de la adopción abierta en la que podrá acordarse, en interés del menor, el mantenimiento de relaciones entre el menor, la familia de origen y la adoptiva.