El despliegue de la fibra óptica crece a un ritmo «vertiginoso»

La fibra óptica está experimentando en los últimos años un «crecimiento vertiginoso» en la provincia de Soria, según el portal de telecomunicaciones Selectra. En un informe sobre el sector de las telecomunicaciones de la provincia, desde la firma se señala que se ha pasado de las 121 líneas de 2013 a las 1.633 del año 2015. Pese a ese crecimiento, la tecnología dominante en Soria es el ADSL ya que hay una «amplia cobertura» debido a la mayor antigüedad de la citada tecnología.



En el documento se explica que «cada vez existen más compañías de telecomunicaciones» pero «independientemente» de la amplitud de la oferta «la demanda sigue concentrándose en determinadas compañías». En las telecomunicaciones todos los servicios aumentaron su penetración en el año 2015, aunque «los mayores incrementos corresponden a los servicios de televisión de pago».



En cuanto a la cobertura del sector en las áreas rurales se recuerda que «el despliegue de las nueves redes es costoso» por lo que «estas no se ubican de una forma homogénea sobre el territorio sino que se concentran en las zonas en las que el coste es menor y hay una mayor posibilidad de demanda». En este contexto, desde Selectra aluden a que en la UE solo un 25,1% de los hogares ubicados en áreas rurales cuentan con cobertura y al plan elaborado por el Gobierno ( Agenda Digital para España) que busca corregir esa situación.



El informe destaca que en Soria hay ocho puntos de venta de operadoras de internet, móvil y televisión, con Soria y Golmayo como municipios con más comercializadoras. En cuanto al uso de internet, desde Selectra indican que según el Instituto de Castilla y León «el 80,3% de las personas de 16 a 74 años ha utilizado internet alguna vez» y de estas hay un 74,9% «que se conectan a la red a través de un dispositivo de mano como el teléfono móvil o la tablet». Como dato sorprendente, el estudio indica que de las viviendas que no disponen de internet hay un alto porcentaje, concretamente el 70%, que confiesa que el motivo para no tenerlo es que «no lo necesitan, porque no les resulta útil o interesante».



Sobre la situación de las diferentes compañías, el estudio insiste en que la demanda «sigue concentrándose en determinadas compañías» y en el caso de Soria la firma más relevante es Movistar que acapara el 54,6% de la cuota del mercado. En segundo lugar aparece Orange con un 23 y cierra el podio Vodafone con un 15%.



ADSL



Según el informe de Selectra la evolución de las cuota de mercado de las compañías de banda ancha entre 2014 y 2015 en Soria «muestra que Movistar presentó una caída de dos puntos porcentuales mientras que Orange creció 2 puntos y Vodafone uno». «Cabe destacar que Soria cuenta con una amplia cobertura ADSL debido a la mayor antigüedad de dicha tecnología en el sector» explican la empresa que añade «al mismo tiempo la fibra óptica está desplegando una extensa red».



En el informe se apunta que en la provincia había en 2015 un total de 18.404 conexiones de ADSL, lo que supone un descenso del 4,9% con respecto al 2104. Frente a este retroceso, la fibra óptica «sigue avanzando con fuerza» ya que en la provincia «destaca un crecimiento vertiginoso de este medio de transmisión». En el 2013 había 121 líneas de fibra óptica en la provincia y los últimos datos elevan esa cifra hasta las 1.633.



Telefonía



La consultora rescata los datos del INE para advertir que a nivel regional un 81% de las personas utilizan teléfono fijo y un 95,6% un teléfono móvil, mientras que el 77,2% de la población utiliza las dos opciones. Sobre el uso del móvil, desde el informe se señala que «la variación de la tasa de penetración de las líneas móviles en Soria, es decir, el porcentaje de líneas con respecto a los habitante de la provincia, crece de manera sostenida. «En 2013 se situaba en el 61,6, en 2014 creció hasta el 64,7 y en 2015 se situó en el 68,2%», explican.



Por último, en el informe se analiza también la situación de la televisión de pago en la provincia. En este caso, la consultora indica que el número de abonados de pago en la provincia fue de 9.478 en 2015 lo que representa un crecimiento del 6,58% con respecto al 2014 y un 51,41% sobre 2013. «Pese a la entrada en escena de los portales de contenidos online, la televisión de pago sigue teniendo un peso importante», aseguran, A nivel nacional este sistema creció un 9,5% durante 2015. «Dicho crecimiento se asocia a los paquetes promocionales ya que el 78,8% de los abonados a la televisión de pago contrató este servicio junto a otro», concluyen en el informe.