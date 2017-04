Los desajustes en el expediente digital bloquean los juzgados

El caos parece instalado en la Administración de Justicia. Después de un mes, el de marzo, marcado por las incidencias en las nuevas tecnologías, en la jornada de ayer se repitieron los problemas en el sistema LexNet y en el programa Minerva.



Los trabajadores de los juzgados sorianos sufrieron ayer durante, al menos, tres horas la falta de conexión al programa Minerva, en el que descansa el expediente judicial electrónico, lo que supuso el consecuente bloqueo en el funcionamiento de los órganos judiciales y la incidencia en otras áreas vinculadas como la Fiscalía.



No obstante, la trascendencia de que no funcione el llamado como expediente digital no se limita al trabajo de la plantilla de la Administración de Justicia en Soria, que ronda el centenar, sino que también tiene una clara incidencia en el de abogados, procuradores y la ciudadanía en general.

Eso sí, durante la jornada de ayer se celebró la vista señalada en el Juzgado de lo Penal de Soria en cuyo banquillo se sentó un acusado por un presunto delito de apropiación indebida.



El delegado sindical de Comisiones Obreras en Justicia, Javier Sanz, lamentó ayer los problemas de las herramientas informáticas del área y la falta de soluciones en lo que se conoce como territorio del Ministerio, en el que se incluyen las autonomías en las que no está transferida la cartera de Justicia.



El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León comunicó durante la mañana de ayer al presidente de la Audiencia Provincial de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, que «problemas con el directorio activo» impidieron el acceso al sistema, una situación que se prolongó durante unas tres horas, aunque la incidencia no fue igual en todos los órganos judiciales. La caída del sistema afectó, en principio, a todo el territorio en el que no han sido transferidas las competencias en materia de Justicia.



Hace menos de un mes, Sánchez Siscart reclamó al Ministerio de Justicia después de dos jornadas de bloqueo absoluto por la imposibilidad de acceder al programa Minerva, con la consiguiente incidencia en el trabajo de la administración, un «plan B» para las jornadas en las que se produzcan fallos técnicos.



Lo cierto es que son muchas las jornadas en no hay ni plan A, ni B y los fallos en los programas impide a la plantilla realizar su trabajo que, además, sufre las molestias de las obras de reforma en el Palacio de Justicia que se prolongarán durante todo el año.



Ante la desidia que está mostrando el Ministerio de Justicia, los sindicatos convocaron a mediados del pasado mes de marzo una protesta. Los trabajadores se concentraron en la entrada del Palacio de Justicia a fin de reclamar soluciones a un problema que empieza a estar enquistado y que se cronifica sin que se tomen las medidas adecuadas en lo que la propia cartera ha bautizado como la era digital o papel cero que comenzó el pasado 15 de junio de 2016.

Ahora se recupera el temor existente durante prácticamente todo el mes de marzo en el que trabajadores no pudieron prácticamente trabajar durante dos jornadas seguidas lo que supuso bloquear la Administración e importantes desajustes en el trabajo con otros organismos.