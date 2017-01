El rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel, se refirió el pasado viernes a preguntas de los informadores a una comisión de selección que decidirá finalmente qué profesor accederá al grado de Agroenergética en el Campus de Soria. Esta cuestión no es baladí ya que ha desembocado en una de las mayores crisis de la historia del Campus. Lo que no dijo el rector es que cinco profesores decidirán qué docente se hace con esa plaza, y que uno de ellos será precisamente el defenestrado vicerrector Luis Bonilla (el nuevo, García Medalla, toma hoy posesión de su cargo). Pero hay más: los otros cuatro serán todos ellos profesores del Campus de Palencia, por lo que el balance es claramente favorable a los ‘intereses palentinos’ a costa de los sorianos, circunstancias éstas que han sido denunciadas habitualmente por el sector crítico.



Los miembros de esta comisión de selección (que figura en el concurso número 6 de 2016, de fecha 9 de noviembre de 2016) elegidos por el propio rector -evidentemente antes de que desencadenara el cese del vicerrector- son el citado Bonilla, que ejercerá además de secretario, y los docentes del Campus de Palencia Javier Álvarez (presidente de la comisión), Andrés Martínez de Azagra, Ignacio Nevares y Salvador Hernández. Un símil futbolístico arrojaría el resultado de Palencia 4- Soria 1.

Y será durante esta semana cuando todo pueda quedar atado y bien atado sobre la persona que impartirá docencia en Agroenergética, aunque su perfil no coincide con lo que reclamaba el Acsucyl para garantizar la ‘supervivencia’ del grado:profesores expertos en Renovables.



Como se recordará, once personas concurrieron a la provisión de la polémica plaza del departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de Soria, y ninguno de ellos es un especialista en agroenergética, ya sea en la rama de renovables, térmica, solar o marina. Entre los once seleccionados -dos personas fueron excluidas por no cumplir los requisitos específicos o por evaluación incompleta- se encuentran expertos en botánica, en micología, en economía, sociología y política agraria (economía del agua), en riegos, en compostaje de suelos y fertilizantes, en genómica de porcino, en ingeniería mecánica, en producción vegetal y en construcciones. El firmante del documento en el que apareció la lista de admitidos es José Carlos Cobos Hernández, vicerrector de profesorado, el pasado 13 de diciembre. La sección del Campus de Soria ya denunció que la decisión del departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de convocar una plaza genérica en vez de una específica para renovables podría resultar determinante para el futuro del grado en el momento que deba someterse a la acreditación de la titulación.