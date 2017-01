Cultura y deporte para atraer al turismo extranjero

El Ayuntamiento de Soria enfocará su política de atracción turística este año en la captación de visitantes extranjeros y de comunidades limítrofes como Aragón, Navarra y La Rioja. Desde el Consistorio confían en el papel del turismo como elemento dinamizador de la economía y el objetivo pasa por aumentar las buenas cifras que ha dejado el 2016 con un aumento de más del 40% de las consultas realizadas sobre el año 2014. Para ello, el Ayuntamiento se apoyará en Numancia 2017, la figura de Machado los eventos deportivos como el Europeo de Duatlón o el producto ‘Las huellas de Teresa’.



La concejala Ana Calvo explicó que el año 2016 terminó con 54.314 consultas en las oficinas turísticas por las 42.489 registradas en 2014 y las 32.163 de 2014. «Desde el 2014 hay un incremento del 40%», subrayó. Los meses con más afluencia de visitantes en la capital son agosto, marzo y octubre. En el balance turístico, la edil destacó que los principales reclamos de la capital son los Arcos de San Juan y San Saturio.



En función de su procedencia, Calvo destacó que el 95% de los turistas que realizan consultas en la capital son nacionales y solo el 5% son extranjeros. Entre los nacionales hay que destacar que el 24% procede de Madrid lo que desde el Ayuntamiento se interpreta como un fruto de la campaña promocional ‘A dos pasos’ desarrollada el pasado ejercicio. En los datos de los visitantes nacionales también destaca el bajo nivel de visitantes de La Rioja (2%), Navarra (4%) e incluso Aragón (7%).



Para aumentar el turismo foráneo desde el Ayuntamiento confían en el potencial de actividades como el Foro de Lengua y Cultura Francesa (febrero), que incluye una exposición sobre Astérix, el Europeo de Duatlón (abril) o la ruta de las ciudades machadianas que en Fitur presentó su nuevo ‘pasaporte’. Asimismo, otra baza es el producto de ‘las huellas de Santa Teresa’. Con respecto a esta última iniciativa, Calvo indicó que el día 14 de febrero se mantendrá una cita con el resto de ciudades participantes y la empresa operadora con la intención de recabar datos de visitantes y también plantear nuevas estrategias que impulsen la iniciativa.



Además del turista extranjero el otro gran objetivo del Ayuntamiento pasa por incrementar el número de visitantes de comunidades limítrofes como Aragón, Navarra y La Rioja. En este ámbito, Calvo recordó la acción promocional de Numancia 2017 celebrada en diciembre en el mercado de la capital maña y apuntó a la posibilidad de llevar a cabo campañas promocionales en los citados territorios. También se apuesta por el mantenimiento de las visitas de escolares de las citadas regiones a la provincia.



Desde el Ayuntamiento consideran que la ciudad sí estaría preparada para acoger un hipotético aumento de visitantes, aunque también quiso reclamar que es necesario que todos los sectores, especialmente el hotelero, estén involucrados en el fomento de la actividad turística. Calvo recordó que la competencia en la materia corresponde a la Junta y que el Ayuntamiento también necesita el apoyo de colectivos como Ashotur. «El turismo sirve para afianzar población y generar beneficios económicos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena sobre la mesa», indicó. En este sentido, la concejala desveló que ya hay conversaciones con Asohtur para el alojamiento de los participantes en el Europeo de Duatlón. «Es necesario tener amplitud de miras, no estoy diciendo que Asothur no la tenga, sino que hay que ser conscientes de que los eventos turísticos y culturales mueven a muchas personas, no debe ser una cuestión solo del Ayuntamiento». comentó.