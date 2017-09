La cuenta general sitúa la deuda en 25,2 millones y la ejecución en el 40%

El comisión extraordinaria de Hacienda celebrada ayer en el Ayuntamiento dictaminó favorablemente y por unanimidad el resultado de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016. «Las cuentas municipales van bien», expresó gráficamente el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. Los grandes números del estado de las arcas municipales, que ya fueron avanzados a finales de febrero con motivo de la liquidación presupuestaria, reflejan que la deuda financiera se sitúa en 25,2 millones de euros con una rebaja porcentual de 10 puntos. El dato negativo es que la ejecución solo es del 40%. Muñoz achacó este dato a la falta de aportaciones de las administraciones superiores.



El responsable de Hacienda indicó que los números de la cuenta general vienen a certificar el acierto «del camino trazado hace años» y que la situación económica permite afrontar el mantenimiento de los servicios públicos, las inversiones y la reducción «controlada» de la deuda municipal». Muñoz reiteró que todas las cifras importantes de la cuenta general «son positivas».



Deuda



Uno de los asuntos más polémicos sobre la situación económica del Ayuntamiento es la deuda. Muñoz informó que la cuenta general ratifica la cifra avanzada con la liquidación. La deuda financiera del Ayuntamiento asciende a 25,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2016. En términos porcentuales se reduce en diez puntos por dos cuestiones, según explicó Muñoz. Por una parte, por la amortización que se está desarrollando en los últimos años y por otra, por el aumento de los ingresos. El nivel de deuda sobre los ingresos es del 64%.



Muñoz comentó que la intención es seguir reduciendo esa cifra, pero que el dato del 64% se aleja se los márgenes establecidos por el Gobierno para el control de las cuentas municipales –con más del 75% hay que solicitar autorización para operaciones de deuda y con más del 110% está prohibido endeudarse–.



En este cifra de la deuda el equipo de Gobierno no contabiliza las cantidades que debe al Gobierno derivadas del Plan Avanza y de los créditos de Reindustrialización. Precisamente, en este tipo de deudas se suma a partir de 2016 la cifra de 1,6 millones procedentes de las ayudas de 2011. En conjunto, estos préstamos suman una deuda de cinco millones, según señaló Muñoz, por lo que la deuda se elevaría hasta los 31,2 millones de euros. En este sentido, el concejal quiso dejar claro que desde el equipo de Gobierno consideran que estas cantidades no computan para el cálculo de la deuda. «Así aparece reflejado también en las anotaciones de la documentación que manda Hacienda», insiste. Muñoz asegura que no entiende la «fijación» de la oposición por contabilizar estos indicadores. El responsable de las arcas municipales explicó que en los últimos años el volumen de los gastos financieros, es decir, el pago de los intereses por la deuda financiera, ha pasado del millón de euros a los 300.000 euros. Desde el Ayuntamiento además se está negociación el crédito de mayor volumen lo que podría significar una nueva rebaja en esa cantidad. «Seguiremos bajando», insiste.



Por último, en relación con la deuda, Muñoz advirtió que la previsión es que el volumen de la deuda financiera se rebaja entorno a un millón de euros este año. El Ayuntamiento amortizará 3,2 millones y solicitará un nuevo crédito de 2,3 millones según explicó.



Ejecución



Otro de los aspectos importantes que refleja la cuenta general del Ayuntamiento es el grado de cumplimiento de los presupuestos, es decir, la ejecución presupuestaria. Muñoz indicó que en lo referente a los gastos corrientes se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 98%, mientras que en lo referente a inversiones la cifra baja al 40%. «Hay que matizar que lo restante es achacable a las inversiones que afectan a otras administraciones», puntualizó Muñoz recordando proyectos como la ampliación de La Audiencia. En conjunto el porcentaje de ejecución ronda el 75%, según la información facilitada por el equipo de Gobierno.



Remanente y superávit



Dentro de los datos de la cuenta general figura también que el resultado presupuestarios es de 3,7 millones de y el remanente de Tesorería se eleva hasta los 4,3 millones de euros. Muñoz comentó que el dinero acumulado en el remanente «permitirá esa incorporación para acometer inversiones como por ejemplo los cines del edificio anexo al mercado». También es relevante que el superávit ajustado es de 1,4 millones «lo que indica que no es necesario poner en marcha un plan económico y financiero», destacó el concejal.



Presupuesto 2018



En cuestión de dos semanas el Ayuntamiento comenzará la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio. Muñoz alertó del problema generado en las arcas municipales de toda España después de los problemas derivados de la aplicación de las plusvalías. El edil recordó que en 2016 se obtuvieron unos ingresos de 4 millones de euros, pero que ahora la liquidación de ese tributo está paralizada. En este ámbito, solicitó una vez más al Gobierno que tome cartas en el asunto y que ofrezca una solución a las entidades locales.



Aprovechando la cuenta de 2016, Muñoz recordó a toda la oposición que se trata del primer año sin los ingresos del canon del agua y que «no ha llegado el caos que algunos anunciaron». Además, instó a los grupos rectificar los anuncios realizados hace unos meses sobre el incremento de la deuda municipal.



IBI

El concejal de Hacienda reconoció que en los últimos años se observa una recuperación de los ingresos municipales por conceptos como los aprovechamientos urbanísticos, los maderables o las tasas. Cuestionado por una posible congelación o rebaja del IBI, el edil indicó que el 2018 es el último año de subida acordado con el PP en su momento para «equipararse a nuestro entorno».

«Tenemos que ver los ingreso de 2018, los gastos corrientes y en función de esos datos y del informe de los servicios económicos lo valoraremos». Muñoz advirtió también de la importancia de las plusvalías en este aspecto ya que en normalmente este impuesto general el 5% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento.



PP



El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Adolfo Sainz, comentó que tienen previsto realizar una comparecencia pública hoy para dar una valoración sobre los datos de la cuenta general del Ayuntamiento. El edil indicó que los datos «son los mismos» que se conocieron con motivo de la liquidación presupuestaria. Para Sainz lo que «salva» las cuentas son los ingresos extraordinarios obtenidos por las plusvalías. «Se presupuestó un millón y medio y se ingresaron 4.3 millones», subraya. No obstante, el concejal calificó las cuentas como «buena» y como aspecto más negativo citó la ejecución presupuestaria que desde el PP rebajan al 30%. «Son las cantidades que figuran con ordenación del pago», recalcó.