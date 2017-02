Los críticos del PP esconden a Pardo para ofrecer «consenso»

Un partido sin personalismos ni frentismos, sometido únicamente a las decisiones libres y con poder de sus afiliados. Este dibujo inclusivo se corresponde con el bosquejo perfilado ayer por el denominado grupo crítico del PP, que postuló «integración y regeneración» como elementos centrales sobre los que sustentar un partido mejor, más democrático y más fuerte. En esta comparecencia no estuvo presente el ex presidente de la Diputación y ex alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo Capilla, dejado a resguardo y en un deliberado segundo plano.

La invocación realizada or los presentes, descartando cualquier tipo de confrontación, sirvió para apostar por la suma de voluntades, cerrando heridas «porque no sobra nadie», aunque sí se reconoció la existencia de tensiones en el partido «desde 2008» y la inelegancia de la actual junta directiva provincial que, a pesar de haber recibido invitaciones, «ni siquiera ha respondido» a esta política de mano tendida.

En cualquier caso, entre las ideas más repetidas, en el que ya queda como segundo acto público de esta corriente, el primero con Pardo ausente y principal tapado, se pidió trabajo para preservar «el espíritu de servicio a los ciudadanos», conformando un proyecto «vivo y permeable» con el que defender a la provincia «aunque suponga a veces una crítica a las decisiones del partido a nivel autonómico o nacional», animando a que se sepan priorizar los intereses generales «por encima de los intereses particulares».

Asimismo, y en el marco de una reflexión «abierta y autocrítica», se extendió como receta sanadora el evitar la acumulación de cargos públicos, estableciendo también distintas limitaciones temporales para los mandatos, advirtiendo que no es lo mismo una responsabilidad nacional que un primer edil en el ámbito rural. Por ello, se defiende abiertamente «el establecimiento de una estructura de apoyo, asesoramiento y formación» a alcaldes del partido «en los pueblos».

El grupo ayer presente, compuesto por los ex concejales del Ayuntamiento de Soria Óscar Abellón y María Victoria Hernández Candeal; el que fuera alcalde de Berlanga de Duero Álvaro López; la presidenta de Nuevas Generaciones de Soria Miriam Martínez; la alcaldesa de Garray, María José Jiménez y la de Deza, Nuria Martínez junto al afiliado Juan Carlos Martínez, valoró como un plus la confluencia en su seno de «experiencia y sangre joven» a la hora de habilitar un espacio desde el que reorientar la forma de hacer política por parte del PP en la provincia.

En esta nómina, sin embargo, también se encuentran personas con una larga trayectoria en la vida política y social como reconoció expresamente Hernández Candeal al recordar su condición de «fundadora» del partido.

Asimismo, Álvaro López, ex alcalde de Berlanga de Duero, admitió sin ambages que no se había dado tampoco ningún tipo de contacto formal con la dirección autonómica del partido, a la espera como se está de la convocatoria del inminente congreso regional de la formación conservadora.

No obstante, matizó que «no existe ocultismo. No vamos a atacar ni a reprochar nada a ningún miembro del PP, porque queremos que cuando el proyecto se ponga en marcha el partido esté unido y no confrontando», dejando descansar en los afiliados la decisión final para escoger «quiénes les representan para trabajar por la provincia».

Para ello, explicaron, «partimos de un diagnóstico de la provincia, sus carencias, dificultades y potencialidades», habiendo identificado las estrategias que nos lleven a superar la actual situación. Dichas estrategias se consideran líneas de trabajo que definen objetivos sin plazo de ejecución y son actualizables» en base a los debates que se establezcan entre los afiliados del partido, a los que se presentará primero esta batería de conclusiones, de modo previo a su difusión en la sociedad soriana.

En este punto, reclaman «un nuevo modelo de gestión y liderazgo» dentro del partido, que facilite la participación de todos los miembros del mismo y de la sociedad local, haciendo uso de los cauces más eficaces «para garantizar la representación de todos los sectores» con el ‘mantra’ «un afiliado, un voto».