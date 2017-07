Los críticos advierten: «El día que echen a Ascensión, me echan a mí»

La situación interna del PP de Soria ahora mismo es de fractura total. La decisión de la dirección del partido de relevar a Ascensión Pérez ha terminado por romper las frágiles relaciones entre los partidarios del sector crítico y los afines a la presidenta, Marimar Angulo. La valoración general es que el movimiento de la dirección ha sido perjudicial para la imagen del partido y que puede tener graves consecuencias de cara a los comicios de 2019. Hay algunos cargos que optan por la prudencia y esperan acontecimientos, pero también hay destacados representantes populares que ligan su futuro político al de Ascensión Pérez y manifiestan abiertamente sus críticas contra Angulo.



PAULINO HERRERO. El actual alcalde de Navaleno, Paulino Herrero, acumula varias décadas de servicio público bajo las siglas del PP y fue contundente al afirmar que «el día que echen a Ascensión Pérez, me echan a mí». «Ahora están hablando mucho de lealtad, yo siempre he sido leal al PP y a mi provincia, esta cuestión no solo afecta a los seis diputados a los que llaman críticos, hay mucha gente detrás», advierte el regidor.



Herrero considera incomprensible que se haya llegado a la situación actual y defiende la portavocía de Ascensión Pérez. «La mejor portavoz es ella, lo dicen los propios diputados que la han elegido», insiste. «Si hay que poner a otra persona como portavoz no pasa nada, lo normal es que las cosas se hubieran hablado de forma interna, pero no de la forma en la que se ha hecho, quitándola de enmedio sin avisar y evitando que fuera a la reunión de portavoces que se celebró en Valladolid», asegura.



Herrero considera que la directiva es la primera que está incumpliendo los estatutos. «Si se abre un expediente hay que dejar que las personas hablen, se expresen, pero no se puede funcionar con amenazas», recalca. «Evidentemente hay que tener lealtad al PP, pero también hay que tenerla con la provincia y con las personas que nos han votado», asegura.



Herrero recordó como el actual secretario general del PP de Soria, Jesús Ángel Peregrina –que está llamado a ocupar el cargo de portavoz en sustitución de Pérez– defendió en las Cortes la supresión de las urgencias rurales y a los pocos meses la decisión fue revocada por el presidente Herrera. «Ahí no defendió a su tierra y su compromiso, en primer término, es con su provincia y luego con su partido». «A los senadores solo les preocupa su historia y sus cargos, no su tierra, a mí por lo menos es lo que me han demostrado personas como Gerardo Martínez, Marimar o Peregrina, solo les preocupa su puesto», asegura.



El alcalde de Navaleno incide en que Angulo «está firmando el acta de defunción del partido». «No quiero decir que el partido muera, pero ya no será el PP, será su partido», lamentó. En este sentido, aseguró que no le temblará el pulso si debe abandonar la formación a la que ha estado ligado durante décadas. «Me iré porque soy del PP», insiste. Herrero asegura que incluso tiene constancia de que desde la dirección se están buscando candidatos alternativos en las localidades con alcaldes o dirigentes cercanos al sector crítico.



FELIPE UTRILLA. El alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla, que la pasada legislatura fue diputado provincial, aseguró que la situación generada es «mala» para el partido. «Es un asunto del que no quiero opinar, está claro que es malo para el partido, pero ahora mismo no tengo claro quién es el culpable», aseguró.



NURIA CABALLERO. La que fuera diputada provincial y actual alcaldesa de Deza, Nuria Caballero, no quiso profundizar en la polémica aunque sí reconoció que le parece «lamentable» la situación creada tras la decisión de la directiva. Vinculada a la candidatura de Antonio Pardo que disputó, y perdió, la votación por la presidencia del PP soriano, Caballero recordó que «nosotros queríamos que hubiera un partido unido, eso buscábamos, pero esto que está sucediendo es justamente lo contrario». «Es muy triste, se lanzó un mensaje de que no sobraba nadie y ahora están haciendo lo contrario a lo que dijeron», insistió.



MILLÁN MIGUEL. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Esteban y exdiputado provincial, Millán Miguel, señala que la situación del partido «es producto de la sinrazón». «Lamentablemente, es lo que tenía que pasar, quién podía evitarlo no ha querido», sentenció. «La dirección del partido no está centrada en Soria, está pendiente de Valladolid o de Madrid, el problema lo tenemos encima y el votante se da cuenta», insiste.



Miguel considera que la dirección ha tomado una decisión «equivocada» y que «lo primero que tenían que haber hecho es hacer una reunión, no enterarnos de segundas». «Los diputados votaron a Ascensión, esta decisión no es lógica», remarca. En este sentido, el concejal popular aseguró que el grupo de diputados críticos «cuenta con todo mi apoyo». «Donde vayan ellos, voy yo», subraya.

«Las cosas se pueden hablar, pero no han querido, encima van insultando y amenazando y creo que ya somos todos mayorcitos para eso», comenta. «Se habla de lealtad, pero ¿con quién?, la lealtad se la debemos a la gente que nos ha votado, no a una cúpula acomodada que no ha defendido a la provincia donde podía», afirma.



MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ. La alcaldesa de Garray, María José Jiménez, no escondió su malestar por la decisión de apartar a Ascensión Pérez de su cargo como portavoz en la Diputación provincial. «Me parece muy mal y no lo entiendo, no sé cómo quedando solo dos años se monta ahora este espectáculo», indicó. Para la regidora esta situación es una clara amenaza a la unidad del partido. «Los propios diputados no querían a Peregrina y eligieron a Ascensión, no entiendo porqué ahora se quiere hacer ese cambio, la verdad es que me parece mal», apunta.