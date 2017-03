Corresponsabilidad para igualar

El Día de la Mujer, el 8 de marzo, aunó en Soria celebración y reivindicación. Un año más las calles de la capital recogieron peticiones concretas para exigir la adopción de medidas en pro de una igualdad real, social y laboral. La manifestación, que concentró a un nutrido grupo de manifestantes, puso el punto final a una jornada que arrancó a mediodía con dos actos coincidentes en el tiempo, aunque finalmente terminaron confluyendo en la plaza de San Esteban.

CC OO rompió el hielo, sorprendiendo con la realización de una performance que se inició en la calle Vicente Tutor. Ana Romero, en labores de portavoz de CC OO, aprovechó para demandar «que haya un impulso del diálogo social y de la negociación colectiva para que se adopten medidas de igualdad en el empleo y para la eliminación de todas las brechas existentes» que, según indicó, se perciben «en el acceso al empleo, en su mantenimiento y en la promoción», sentenció.

Entre las medidas efectivas que pueden ayudar a equilibrar la situación, Romero apuntó como vital el poder avanzar en materia de corresponsabilidad con la idea de reducir la brecha salarial y social, dado que solo un 12% de las excedencias para el cuidado de familiares se solicitan por parte de hombres. «El cuidado siempre se asocia a la mujer. Habría que avanzar en corresponsabilidad y en ayudas a la paternidad», valoró Romero.

La última radiografía laboral completa, correspondiente al último cuatrimestre de 2016, refleja que hay 24.600 trabajadores activos frente a 19.400 mujeres trabajadoras activas. En cuanto a ocupación, 22.100 hombres frente a 16.500 mujeres. La tasa de actividad es también peor para las mujeres, al alcanzar el 51% frente al 63% de los hombres. Algo que también se da en la tasa de paro, el 14% para las mujeres por el 10% en los hombres.

Asimismo, y en referencia a los 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, se lamentó que establece que las empresas de más de 250 trabajadores deben de incorporar planes de igualdad. En Soria solo Fico Mirrors y TRW cumplen con la norma que exige un plan de igualdad en los centros laborales con más de 250 trabajadores. Algo que tampoco tienen Administraciones públicas como Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León, afeó Romero, quien volvió a ofrecer ayuda desde su sindicato «para hacer las cosas».

En este sentido avanzó que «hay que pasar del requerimiento a la acción y por CC OO no va a quedar. Hay mucho desconocimiento sobre qué es un plan de igualdad. Nos brindamos a ayudarles a hacerlo para plantillas citadas, porque ellos confunden un plan de la plantilla con un plan de igualdad para la ciudadanía».

Por su parte, Esther Pérez, vicepresidenta de la Diputación de Soria marcó en la plaza de San Esteban las barreras que quedan por abatir, "precarización, desvalorización, porque estamos cansadas las dobles y triples jornadas, porque ningunean e invisibilizan nuestros trabajos reproductivos y de cuidados. Porque estamos convencidas de que este sistema no funciona, de que necesitamos organizarnos poniendo la vida y los cuidados en el centro. Denunciamos un sistema cínico y cómplice de la violencia machista con discursos que responsabilizan a las víctimas y recursos que no nos protegen ni a nosotras ni a nuestras hijos».

Pérez, que reivindicó el papel de la mujer en la sociedad, recordó que «somos la mitad de la población y reivindicamos ese papel», advirtiendo que «las leyes por si solas no consiguen la igualdad», dado que se este paso «se consigue en el día a día y en la educación en las etapas más tempranas». Asimismo, afirmó que la mujer se ha ido incorporando al mercado laboral «pero los varones no lo han hecho en igual medida a las tareas del hogar». Así que, por lo tanto, «esa ansiada corresponsabilidad no acaba de llegar a las familias españolas».

En el ámbito universitario, el Campus de Soria también se sumó al 8-M con la lectura y difusión de un manifiesto. En el documento se señala que la Universidad de Valladolid «es consciente de que debe promover la incorporación de la transversalidad de género tanto en la docencia como en la investigación y en la gestión, ya que solo así garantizará la igualdad de oportunidades entre los varones y mujeres, concebida como un deber irrenunciable». La UVa «está convencida» de que hay que lograr la igualdad efectiva y defiende los valores éticos en el contexto académico.

El ámbito social tampoco se sustrajo de dar su opinión ayer. Concha Baena, desde la Asociación Antígona, lo hizo sin medias tintas, explicando que «hay que estar en la calle porque hay mucho que reivindicar». Baena, que lamentó que no hubiese más personas en las concentraciones, criticó la permisividad que permite que «nos estén matando como a conejos», algo que «no podemos permitirlo», recalcó. «Hay ya 20 mujeres asesinadas. Es muy triste. La mitad de ellas con órdenes de protección y nadie les protegió y aquí nadie asume ninguna responsabilidad».

Por último, como broche de oro, Soria, a través del Consejo de la Mujer, reconoció en un acto cargado de simbolismo, enmarcado dentro del Día la Mujer, la «lucha silenciosa» de Josefa Fuentes, «la ‘heladera y castañera’ de Soria» que a sus 92 años recibió el homenaje con gran emoción y rodeada por decenas de familiares y amigos en el Patio de Columnas junto con su inseparable ‘carrito’.